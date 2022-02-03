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Изменения в крови. Названо опасное последствие "омикрона"
Врач предупредила об изменениях в организме при "омикроне" - РИА Новости, 03.02.2022
Изменения в крови. Названо опасное последствие "омикрона"
У некоторых пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается изменение состава крови, заявила в беседе с "Москвой 24" гематолог Светлана... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:14
2022-02-03T20:33
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У некоторых пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается изменение состава крови, заявила в беседе с "Москвой 24" гематолог Светлана Бычкова."Повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. &lt;…&gt; Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием", — сказала она.По словам медика, такие изменения характерны для вирусных инфекций. Бычкова также отметила, что у разных пациентов постковидный синдром при "омикроне" различается."Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. &lt;…&gt; В любом случае, это иммунное потрясение для организма", — заключила она.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые предполагают, что эта вариация обладает высокой трансмиссивностью и устойчивостью к защитным антителам. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, россия, кровь
18:14 03.02.2022 (обновлено: 20:33 03.02.2022)
 
Врач предупредила об изменениях в организме при "омикроне"

Гематолог Бычкова: омикрон-штамм коронавируса может изменять состав крови

© РИА Новости / Александр КряжевЛаборатория исследования крови
Лаборатория исследования крови - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лаборатория исследования крови. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У некоторых пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается изменение состава крови, заявила в беседе с "Москвой 24" гематолог Светлана Бычкова.
"Повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. <…> Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием", — сказала она.
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По словам медика, такие изменения характерны для вирусных инфекций. Бычкова также отметила, что у разных пациентов постковидный синдром при "омикроне" различается.
"Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. <…> В любом случае, это иммунное потрясение для организма", — заключила она.
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Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые предполагают, что эта вариация обладает высокой трансмиссивностью и устойчивостью к защитным антителам. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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