https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

Изменения в крови. Названо опасное последствие "омикрона"

Врач предупредила об изменениях в организме при "омикроне" - РИА Новости, 03.02.2022

Изменения в крови. Названо опасное последствие "омикрона"

У некоторых пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается изменение состава крови, заявила в беседе с "Москвой 24" гематолог Светлана... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:14

2022-02-03T18:14

2022-02-03T20:33

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. У некоторых пациентов, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается изменение состава крови, заявила в беседе с "Москвой 24" гематолог Светлана Бычкова."Повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. <…> Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием", — сказала она.По словам медика, такие изменения характерны для вирусных инфекций. Бычкова также отметила, что у разных пациентов постковидный синдром при "омикроне" различается."Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. <…> В любом случае, это иммунное потрясение для организма", — заключила она.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Ученые предполагают, что эта вариация обладает высокой трансмиссивностью и устойчивостью к защитным антителам. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220203/obonyanie-1770790288.html

https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770777248.html

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