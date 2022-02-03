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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770872609.html
Завкафедрой СПбГУ заявил о необходимости антиковидных ограничений
Завкафедрой СПбГУ заявил о необходимости антиковидных ограничений - РИА Новости, 03.02.2022
Завкафедрой СПбГУ заявил о необходимости антиковидных ограничений
Локдауны не оказали заметного влияния на рост заболеваемости коронавирусом в России, но ограничение контактов между людьми и введение QR-кодов стали разумными... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:46
2022-02-03T14:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Локдауны не оказали заметного влияния на рост заболеваемости коронавирусом в России, но ограничение контактов между людьми и введение QR-кодов стали разумными мерами, считает заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров."Мы наблюдали за тем, как (влияли на развитие пандемии – ред.) локдауны… которые были введены в разное время. Они не сильно влияли, не было очень существенного влияния на рост, на скорость роста. Хотя поскольку основной причиной переноса, особенно это касается "омикрона", являются контакты людей, то, конечно, деятельность по введению ограничительных мер играет роль", - сказал ученый журналистам."Я считаю, что меры, связанные с ограничением посещения… общественных мест с помощью системы QR-кодов – это вполне разумно. Надо пытаться разорвать цепочки распространения инфекции", - пояснил Захаров.При этом он охарактеризовал вакцинацию от коронавируса как "самое стратегически верное направление".Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770865924.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество
14:46 03.02.2022
 
Завкафедрой СПбГУ заявил о необходимости антиковидных ограничений

Завкафедрой СПбГУ Захаров: локдауны не очень повлияли на рост заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественном транспорте Казани
Проверка QR-кодов в общественном транспорте Казани - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Проверка QR-кодов в общественном транспорте Казани
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Локдауны не оказали заметного влияния на рост заболеваемости коронавирусом в России, но ограничение контактов между людьми и введение QR-кодов стали разумными мерами, считает заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров.
"Мы наблюдали за тем, как (влияли на развитие пандемии – ред.) локдауны… которые были введены в разное время. Они не сильно влияли, не было очень существенного влияния на рост, на скорость роста. Хотя поскольку основной причиной переноса, особенно это касается "омикрона", являются контакты людей, то, конечно, деятельность по введению ограничительных мер играет роль", - сказал ученый журналистам.
Медицинские работники и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
14:18Распространение коронавируса
Ученый спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России
"Я считаю, что меры, связанные с ограничением посещения… общественных мест с помощью системы QR-кодов – это вполне разумно. Надо пытаться разорвать цепочки распространения инфекции", - пояснил Захаров.
При этом он охарактеризовал вакцинацию от коронавируса как "самое стратегически верное направление".
Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed - "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" - выздоровевшие или умершие), которая за счет новых методов прогнозирования будущих значений ее параметров позволяет точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца.
 
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