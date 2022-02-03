https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770824617.html

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 03.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8721 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:51

2022-02-03T11:51

2022-02-03T11:51

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8721 человека, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 8721 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 36 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 10188 человек.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770789907.html

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