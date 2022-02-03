https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770823970.html

Мэр Барнаула заразился коронавирусом

Мэр Барнаула заразился коронавирусом - РИА Новости, 03.02.2022

Мэр Барнаула заразился коронавирусом

Мэр столицы Алтайского края - города Барнаула - Вячеслав Франк заболел коронавирусом и перешёл на дистанционный режим работы, сообщает пресс-центр мэрии. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:50

2022-02-03T11:50

2022-02-03T11:50

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

барнаул

алтайский край

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564751656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3cbed2d9b90e0b318ad3b612b81cd3ff.jpg

БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Мэр столицы Алтайского края - города Барнаула - Вячеслав Франк заболел коронавирусом и перешёл на дистанционный режим работы, сообщает пресс-центр мэрии."С сегодняшнего дня глава города перешел на дистант, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, свое состояние оценивает как удовлетворительное. Глава города постоянно находится на связи со всеми заместителями главы администрации города и председателями профильных комитетов", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова. Мероприятия, запланированные с участием главы, частично отменены, остальные проведут заместители."Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с просьбой соблюдать все ограничения, установленные Роспотребнадзором, и придерживаться рекомендаций врачей", - отмечается в сообщении.За сутки в Алтайском крае зарегистрировано 2293 новых инфицированных коронавирусом, показатель впервые в истории перевалил за две тысячи человек.

https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770795226.html

https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html

барнаул

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, барнаул, алтайский край, коронавирус в россии, коронавирус covid-19