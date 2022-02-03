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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770823970.html
Мэр Барнаула заразился коронавирусом
Мэр Барнаула заразился коронавирусом - РИА Новости, 03.02.2022
Мэр Барнаула заразился коронавирусом
Мэр столицы Алтайского края - города Барнаула - Вячеслав Франк заболел коронавирусом и перешёл на дистанционный режим работы, сообщает пресс-центр мэрии. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:50
2022-02-03T11:50
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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Мэр столицы Алтайского края - города Барнаула - Вячеслав Франк заболел коронавирусом и перешёл на дистанционный режим работы, сообщает пресс-центр мэрии."С сегодняшнего дня глава города перешел на дистант, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, свое состояние оценивает как удовлетворительное. Глава города постоянно находится на связи со всеми заместителями главы администрации города и председателями профильных комитетов", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова. Мероприятия, запланированные с участием главы, частично отменены, остальные проведут заместители."Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с просьбой соблюдать все ограничения, установленные Роспотребнадзором, и придерживаться рекомендаций врачей", - отмечается в сообщении.За сутки в Алтайском крае зарегистрировано 2293 новых инфицированных коронавирусом, показатель впервые в истории перевалил за две тысячи человек.
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770795226.html
https://ria.ru/20220202/simptomy-1770742269.html
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общество, здоровье - общество, барнаул, алтайский край, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:50 03.02.2022
 
Мэр Барнаула заразился коронавирусом

Мэр Барнаула Франк заразился коронавирусом и ушел на удаленку

© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкГлава города Барнаул Вячеслав Франк
Глава города Барнаул Вячеслав Франк - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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Глава города Барнаул Вячеслав Франк. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Мэр столицы Алтайского края - города Барнаула - Вячеслав Франк заболел коронавирусом и перешёл на дистанционный режим работы, сообщает пресс-центр мэрии.
"С сегодняшнего дня глава города перешел на дистант, он находится дома и проходит амбулаторное лечение, свое состояние оценивает как удовлетворительное. Глава города постоянно находится на связи со всеми заместителями главы администрации города и председателями профильных комитетов", - говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
09:32Распространение коронавируса
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Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова. Мероприятия, запланированные с участием главы, частично отменены, остальные проведут заместители.
"Вячеслав Франк обратился к жителям краевой столицы с просьбой соблюдать все ограничения, установленные Роспотребнадзором, и придерживаться рекомендаций врачей", - отмечается в сообщении.
За сутки в Алтайском крае зарегистрировано 2293 новых инфицированных коронавирусом, показатель впервые в истории перевалил за две тысячи человек.
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