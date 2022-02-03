https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770822505.html

В Москве за сутки госпитализировали 1622 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1622 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1622 пациента с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 26 904 новых случая COVID, умерли 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:45

2022-02-03T11:45

2022-02-03T11:56

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 26 904 новых случая COVID, умерли 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 26 904, 1622 человека госпитализировано за сутки, выздоровело 12359, 76 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 429 572 случая коронавируса, выздоровели 1 994 160 человек, умерли из-за COVID 39 192 человека."Доля госпитализаций составляет 6%. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 560 человек", - говорится в сообщении в Telegram оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва