https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770821525.html

За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19

За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022

За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:42

2022-02-03T11:42

2022-02-03T11:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 53 724 человека, или на 10,9% больше в сравнении с предшествующими сутками", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220131/omikron-1770330287.html

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