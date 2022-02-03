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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770821525.html
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:42
2022-02-03T11:42
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 53 724 человека, или на 10,9% больше в сравнении с предшествующими сутками", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 03.02.2022
 
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19

За сутки в России выздоровели 53 724 человека, переболевшие COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Выздоровело за сутки 53 724 человека, или на 10,9% больше в сравнении с предшествующими сутками", - говорится в сообщении.
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