https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770821525.html
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:42
2022-02-03T11:42
2022-02-03T11:42
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За сутки в России выписаны 53 724 человека после COVID-19, на 10,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Выздоровело за сутки 53 724 человека, или на 10,9% больше в сравнении с предшествующими сутками", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в России выписали 53 724 человека после COVID-19
За сутки в России выздоровели 53 724 человека, переболевшие COVID-19