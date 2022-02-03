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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770795226.html
Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом
Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом - РИА Новости, 03.02.2022
Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что получил положительный результат теста на коронавирус и работает удаленно. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:32
2022-02-03T09:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что получил положительный результат теста на коронавирус и работает удаленно."Ни для кого не секрет, "омикрон" – самый заразный штамм коронавируса. Распространяется очень быстро. Не обошёл стороной и меня. Тест делал для профилактики, результат получил, когда был на работе. Сразу решил вас проинформировать. Продолжаю работать удалённо. Чувствую себя неплохо", - написал Кобзев.Он отметил, что привит, и надеется, что болезнь перенесет легко.Ранее коронавирус был диагностирован у Игоря Кобзева 26 октября 2020 года. Спустя день он был госпитализирован. Затем с 6 ноября глава региона продолжал лечение, находясь на самоизоляции дома. Работать в очном формате продолжил 13 ноября.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, игорь кобзев
09:32 03.02.2022 (обновлено: 09:47 03.02.2022)
 
Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом

Иркутский губернатор Кобзев повторно заболел COVID-19, у него выявили омикрон-штамм

© РИА Новости / Алексей ДружининИгорь Кобзев
Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что получил положительный результат теста на коронавирус и работает удаленно.
"Ни для кого не секрет, "омикрон" – самый заразный штамм коронавируса. Распространяется очень быстро. Не обошёл стороной и меня. Тест делал для профилактики, результат получил, когда был на работе. Сразу решил вас проинформировать. Продолжаю работать удалённо. Чувствую себя неплохо", - написал Кобзев.
Он отметил, что привит, и надеется, что болезнь перенесет легко.
Ранее коронавирус был диагностирован у Игоря Кобзева 26 октября 2020 года. Спустя день он был госпитализирован. Затем с 6 ноября глава региона продолжал лечение, находясь на самоизоляции дома. Работать в очном формате продолжил 13 ноября.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаИгорь Кобзев
 
 
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