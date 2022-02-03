https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770795226.html

Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом

Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом - РИА Новости, 03.02.2022

Иркутский губернатор заразился омикрон-штаммом

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что получил положительный результат теста на коронавирус и работает удаленно. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:32

2022-02-03T09:32

2022-02-03T09:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 3 фев – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что получил положительный результат теста на коронавирус и работает удаленно."Ни для кого не секрет, "омикрон" – самый заразный штамм коронавируса. Распространяется очень быстро. Не обошёл стороной и меня. Тест делал для профилактики, результат получил, когда был на работе. Сразу решил вас проинформировать. Продолжаю работать удалённо. Чувствую себя неплохо", - написал Кобзев.Он отметил, что привит, и надеется, что болезнь перенесет легко.Ранее коронавирус был диагностирован у Игоря Кобзева 26 октября 2020 года. Спустя день он был госпитализирован. Затем с 6 ноября глава региона продолжал лечение, находясь на самоизоляции дома. Работать в очном формате продолжил 13 ноября.

https://ria.ru/20220203/zarazhenie-1770771518.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, игорь кобзев