https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770777248.html
Почему не все в семье заболевают COVID-19
Врач объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
Почему не все в семье заболевают COVID-19
Люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T04:03
2022-02-03T04:03
2022-02-03T04:03
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов дыхания. Об этом порталу Ura.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.При этом Звонарев отметил, что в любом случае не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности такими как ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Сильная вирусная нагрузка, предупредил терапевт, может "проломить" защиту организма.Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, в свою очередь, заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время.Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм "омикрон", который обладает большей заразностью, чем "дельта", поэтому и рост такой стремительный.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 в процессе мутации утратил способность проникать в легкие. Сегодня самым распространенным осложнением коронавируса является бронхит и детский трахеит, отметила Попова.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html
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общество, россия, коронавирус covid-19
Врач объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19
Врач Звонков заявил, что не все в семье заболевают COVID-19 из-за уровня интерферонов
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости.
Люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов дыхания. Об этом порталу Ura.ru рассказал
врач-терапевт Андрей Звонков.
"Существует несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа", - пояснил он.
При этом Звонарев отметил, что в любом случае не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности такими как ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Сильная вирусная нагрузка, предупредил терапевт, может "проломить" защиту организма.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, в свою очередь, заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время.
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм "омикрон", который обладает большей заразностью, чем "дельта", поэтому и рост такой стремительный.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 в процессе мутации утратил способность проникать в легкие. Сегодня самым распространенным осложнением коронавируса является бронхит и детский трахеит, отметила Попова.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.