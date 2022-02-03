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Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса
Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса - РИА Новости, 03.02.2022
Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:00
2022-02-03T15:00
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Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Пресс-конференция по итогам российско-аргентинских переговоров
LIVE: Пресс-конференция по итогам российско-аргентинских переговоров
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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владимир путин, альберто фернандес, видео
Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве
2022-02-03T15:00
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PT25M38S
15:00 03.02.2022 (обновлено: 16:57 03.02.2022)
Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве