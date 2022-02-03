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Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса

Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса - РИА Новости, 03.02.2022

Пресс-конференция Владимира Путина и Альберто Фернандеса

Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:00

2022-02-03T15:00

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владимир путин

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Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве

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владимир путин, альберто фернандес, видео