https://ria.ru/20220203/kitay-1770875357.html

Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V", считает эксперт

Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V", считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2022

Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V", считает эксперт

Россия и Китай в ходе визита в КНР российского лидера Владимира Путина могут обсудить вопрос производства российских вакцин на китайской территории, что откроет РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:58

2022-02-03T14:58

2022-02-03T15:04

россия

китай

юго-восточная азия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита в КНР российского лидера Владимира Путина могут обсудить вопрос производства российских вакцин на китайской территории, что откроет Москве выход на рынки Азии, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.Президент России 4 февраля в Китае проведет переговоры с лидером КНР и посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Путин ранее, говоря о налаживании производства российских вакцин в Китае и помощи России средствами индивидуальной защиты, отметил, что РФ рассчитывает, что такая кооперация будет расти и укрепляться.По словам Маслова, официальное признание вакцин между странами крайне необходимо, потому что двусторонние визиты практически прерваны."Мы приближаемся к договоренности о признании вакцин. Уже известно, что, скорее всего, будет поднят вопрос о производстве российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на китайской территории, потому что, как показывают предварительные тесты, они более эффективны, чем китайские вакцины. А Китай крайне заинтересован в том, чтобы не допустить никаких новых вспышек на территории Китая", - сказал Маслов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".Как пояснил эксперт, если договоренность о производстве российских вакцин на китайской территории будет достигнута, то можно считать это выходом России на широкий азиатский рынок, потому что китайская логистика позволяет поставлять вакцины практически во все страны Юго-Восточной Азии."Самое главное, мощности Китая позволят резко нарастить эти поставки. И перед нами открываются новые рынки. Так что, я думаю, что на переговорах, может быть, не на высшем уровне, а на уровне переговоров членов делегаций это будет одним из важных моментов обсуждения", - добавил Маслов.По мнению эксперта, при этом не стоит ожидать, что Китай в ближайшее время откроется для иностранцев, а будет продолжать пока придерживаться строгих мер в отношении борьбы с коронавирусом.

https://ria.ru/20220203/partnerstvo-1770773900.html

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россия

китай

юго-восточная азия

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россия, китай, юго-восточная азия, вакцина "спутник v"