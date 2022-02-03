https://ria.ru/20220203/kitay-1770875357.html
Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V", считает эксперт
Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V", считает эксперт - РИА Новости, 03.02.2022
Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V", считает эксперт
Россия и Китай в ходе визита в КНР российского лидера Владимира Путина могут обсудить вопрос производства российских вакцин на китайской территории, что откроет РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:58
2022-02-03T14:58
2022-02-03T15:04
россия
китай
юго-восточная азия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита в КНР российского лидера Владимира Путина могут обсудить вопрос производства российских вакцин на китайской территории, что откроет Москве выход на рынки Азии, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.Президент России 4 февраля в Китае проведет переговоры с лидером КНР и посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Путин ранее, говоря о налаживании производства российских вакцин в Китае и помощи России средствами индивидуальной защиты, отметил, что РФ рассчитывает, что такая кооперация будет расти и укрепляться.По словам Маслова, официальное признание вакцин между странами крайне необходимо, потому что двусторонние визиты практически прерваны."Мы приближаемся к договоренности о признании вакцин. Уже известно, что, скорее всего, будет поднят вопрос о производстве российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на китайской территории, потому что, как показывают предварительные тесты, они более эффективны, чем китайские вакцины. А Китай крайне заинтересован в том, чтобы не допустить никаких новых вспышек на территории Китая", - сказал Маслов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".Как пояснил эксперт, если договоренность о производстве российских вакцин на китайской территории будет достигнута, то можно считать это выходом России на широкий азиатский рынок, потому что китайская логистика позволяет поставлять вакцины практически во все страны Юго-Восточной Азии."Самое главное, мощности Китая позволят резко нарастить эти поставки. И перед нами открываются новые рынки. Так что, я думаю, что на переговорах, может быть, не на высшем уровне, а на уровне переговоров членов делегаций это будет одним из важных моментов обсуждения", - добавил Маслов.По мнению эксперта, при этом не стоит ожидать, что Китай в ближайшее время откроется для иностранцев, а будет продолжать пока придерживаться строгих мер в отношении борьбы с коронавирусом.
https://ria.ru/20220203/partnerstvo-1770773900.html
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россия, китай, юго-восточная азия, вакцина "спутник v"
14:58 03.02.2022 (обновлено: 15:04 03.02.2022)
Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V", считает эксперт
Директор ИСАА МГУ Маслов: Россия и Китай могут обсудить производство "Спутника V"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай в ходе визита в КНР российского лидера Владимира Путина могут обсудить вопрос производства российских вакцин на китайской территории, что откроет Москве выход на рынки Азии, считает директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.
Президент России
4 февраля в Китае
проведет переговоры с лидером КНР и посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Путин ранее, говоря о налаживании производства российских вакцин в Китае и помощи России средствами индивидуальной защиты, отметил, что РФ рассчитывает, что такая кооперация будет расти и укрепляться.
По словам Маслова, официальное признание вакцин между странами крайне необходимо, потому что двусторонние визиты практически прерваны.
"Мы приближаемся к договоренности о признании вакцин. Уже известно, что, скорее всего, будет поднят вопрос о производстве российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" на китайской территории, потому что, как показывают предварительные тесты, они более эффективны, чем китайские вакцины. А Китай крайне заинтересован в том, чтобы не допустить никаких новых вспышек на территории Китая", - сказал Маслов в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
Как пояснил эксперт, если договоренность о производстве российских вакцин на китайской территории будет достигнута, то можно считать это выходом России на широкий азиатский рынок, потому что китайская логистика позволяет поставлять вакцины практически во все страны Юго-Восточной Азии
.
"Самое главное, мощности Китая позволят резко нарастить эти поставки. И перед нами открываются новые рынки. Так что, я думаю, что на переговорах, может быть, не на высшем уровне, а на уровне переговоров членов делегаций это будет одним из важных моментов обсуждения", - добавил Маслов.
По мнению эксперта, при этом не стоит ожидать, что Китай в ближайшее время откроется для иностранцев, а будет продолжать пока придерживаться строгих мер в отношении борьбы с коронавирусом.