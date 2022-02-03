https://ria.ru/20220203/izbienie-1770823715.html

В Омске за избиение ребенка задержали мужчину по фамилии Живодер

В Омске за избиение ребенка задержали мужчину по фамилии Живодер - РИА Новости, 03.02.2022

В Омске за избиение ребенка задержали мужчину по фамилии Живодер

Жителя Омска по фамилии Живодер задержали по подозрению в издевательствах над 9-месячным сыном своей пассии, которого накануне доставили в больницу с травмами и РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:49

2022-02-03T11:49

2022-02-03T11:49

происшествия

здоровье - общество

омск

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 3 фев - РИА Новости. Жителя Омска по фамилии Живодер задержали по подозрению в издевательствах над 9-месячным сыном своей пассии, которого накануне доставили в больницу с травмами и прооперировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.По данным ведомства, мальчика истязали несколько дней. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги."Задержан мужчина по имени Павел Живодер. Мужчина с целью наказания и причинения физических страданий 9-месячному ребенку, у которого имеется инвалидность, систематически наносил множественные удары по голове последнего, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его. Когда он увидел, что ребенку уже стало очень плохо, позвонил своей сожительнице — матери ребенка. Когда она вернулась домой, то сразу вызвала полицию. Мальчик прооперирован, сейчас он в тяжелом состоянии. С подозреваемым работают следователи", - сказали в СУСК. Там добавили, что 32-летний подозреваемый не раз хвастался следователям своим увлечением карате и вину не признал.Мужчина переехал в Омск с женщиной и тремя ее малолетними детьми от разных отцов из Нижневартовска в конце прошлого года. Недавно женщина уехала обратно, чтобы оформить пособие, оставив сожителя присматривать за детьми.Остальные дети сейчас находятся в специализированном доме ребенка. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, работа с подозреваемым продолжается.

https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762491799.html

https://ria.ru/20210929/arest-1752324211.html

омск

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происшествия, здоровье - общество, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)