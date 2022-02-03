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В Тюмени возбудили уголовное дело после избиения женщины

В Тюмени возбудили уголовное дело после избиения женщины - РИА Новости, 03.02.2022

В Тюмени возбудили уголовное дело после избиения женщины

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда возбуждено в Тюмени после резонансного избиения женщины бывшим сожителем, сообщают правоохранители. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:08

2022-02-03T09:08

2022-02-03T09:08

происшествия

александр моор

тюменская область

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 3 фев - РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда возбуждено в Тюмени после резонансного избиения женщины бывшим сожителем, сообщают правоохранители.По предварительным данным УМВД РФ по Тюменской области, "утром 2 февраля мужчина нанес телесные повреждения жительнице Тюмени 1982 года рождения, она была госпитализирована в больницу"."По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), принимаются меры к задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления", - сообщили РИА Новости в полиции.В релизе облпрокуратуры уточняется, что подозреваемый – ее бывший сожитель.Распространенное в соцсетях видео, в котором женщина с изуродованным лицом говорит, что до такого состояния ее довел бывший молодой человек, и просит о помощи, вызвало общественный резонанс. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в Instagram, что расценивает такой поступок абсолютно аморальным, и призвал полицию внимательно разобраться с этим делом.Прокурор области взял на контроль расследование дела, а также инициировал проверку исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о бытовом насилии, добавили в прокуратуре.

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происшествия, александр моор, тюменская область, тюмень, россия