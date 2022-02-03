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Известный российский иллюзионист попал в больницу
СМИ сообщили о госпитализации иллюзиониста Сафронова - РИА Новости, 03.02.2022
Известный российский иллюзионист попал в больницу
Иллюзионист и телеведущий Андрей Сафронов попал в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:33
2022-02-03T09:33
2022-02-03T09:53
шоубиз
общество
"битва экстрасенсов"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иллюзионист и телеведущий Андрей Сафронов попал в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники.По информации СМИ, артист жаловался на слабость и проблемы с сердцем.Позднее иллюзионист опроверг слухи о своей госпитализации и заявил, что хорошо себя чувствует и находится дома.Андрей Сафронов наиболее известен в качестве одного из ведущих шоу "Битва экстрасенсов".
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общество, "битва экстрасенсов"
09:33 03.02.2022 (обновлено: 09:53 03.02.2022)
СМИ сообщили о госпитализации иллюзиониста Сафронова
Пятый канал сообщил о госпитализации иллюзиониста Андрея Сафронова