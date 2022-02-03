https://ria.ru/20220203/illyuzionist-1770795395.html

Известный российский иллюзионист попал в больницу

СМИ сообщили о госпитализации иллюзиониста Сафронова - РИА Новости, 03.02.2022

Известный российский иллюзионист попал в больницу

Иллюзионист и телеведущий Андрей Сафронов попал в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:33

2022-02-03T09:33

2022-02-03T09:53

шоубиз

общество

"битва экстрасенсов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770795088_0:225:3059:1945_1920x0_80_0_0_9ab5e7a136005d48783ed1092cb56e6a.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иллюзионист и телеведущий Андрей Сафронов попал в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники.По информации СМИ, артист жаловался на слабость и проблемы с сердцем.Позднее иллюзионист опроверг слухи о своей госпитализации и заявил, что хорошо себя чувствует и находится дома.Андрей Сафронов наиболее известен в качестве одного из ведущих шоу "Битва экстрасенсов".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, "битва экстрасенсов"