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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220203/illyuzionist-1770795395.html
Известный российский иллюзионист попал в больницу
СМИ сообщили о госпитализации иллюзиониста Сафронова - РИА Новости, 03.02.2022
Известный российский иллюзионист попал в больницу
Иллюзионист и телеведущий Андрей Сафронов попал в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:33
2022-02-03T09:53
шоубиз
общество
"битва экстрасенсов"
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иллюзионист и телеведущий Андрей Сафронов попал в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники.По информации СМИ, артист жаловался на слабость и проблемы с сердцем.Позднее иллюзионист опроверг слухи о своей госпитализации и заявил, что хорошо себя чувствует и находится дома.Андрей Сафронов наиболее известен в качестве одного из ведущих шоу "Битва экстрасенсов".
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общество, "битва экстрасенсов"
09:33 03.02.2022 (обновлено: 09:53 03.02.2022)
 
СМИ сообщили о госпитализации иллюзиониста Сафронова

Пятый канал сообщил о госпитализации иллюзиониста Андрея Сафронова

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИллюзионист Андрей Сафронов
Иллюзионист Андрей Сафронов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Иллюзионист Андрей Сафронов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Иллюзионист и телеведущий Андрей Сафронов попал в больницу из-за осложнений после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источники.
По информации СМИ, артист жаловался на слабость и проблемы с сердцем.
Позднее иллюзионист опроверг слухи о своей госпитализации и заявил, что хорошо себя чувствует и находится дома.
Андрей Сафронов наиболее известен в качестве одного из ведущих шоу "Битва экстрасенсов".
 
ШоубизОбщество"Битва экстрасенсов"
 
 
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