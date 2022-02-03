https://ria.ru/20220203/esperavir-1770961406.html
Производитель "Эсперавира" рассказал, как препарат борется с вирусами
Производитель "Эсперавира" рассказал, как препарат борется с вирусами - РИА Новости, 03.02.2022
Производитель "Эсперавира" рассказал, как препарат борется с вирусами
Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" блокирует распространение вируса в организме, врачи смогут подбирать терапию под каждого пациента с учетом РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:02
2022-02-03T21:02
2022-02-03T21:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
промомед
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770958196_0:259:1184:925_1920x0_80_0_0_449b99a76eef8cd1276aa40afb32a0d0.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" блокирует распространение вируса в организме, врачи смогут подбирать терапию под каждого пациента с учетом его сопутствующих заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Промомед".Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."Впервые за время пандемии у медиков появится выбор средства для этиотропной терапии – фавипиравир или молнупиравир. Обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента, с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний", - рассказали в пресс-службе.Как отметил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, и вирус почти не оставляет врачам права на ошибку."Эсперавир (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед" в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", - цитирует Авдеева пресс-служба компании.Новый препарат от COVID "Эсперавир" позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.Как отметили в пресс-службе компании, в клинических исследованиях было доказано преимущество терапии препаратом "Эсперавир" по сравнению со стандартной терапией в отношении улучшения клинического статуса пациентов, повышения скорости выздоровления, снижения риска развития осложнений и ухудшения состояния."Уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40% пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления", - сообщили в пресс-службе.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").
https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html
https://ria.ru/20220203/omikron-1770789907.html
https://ria.ru/20220120/omikron-1768808225.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770958196_0:148:1184:1036_1920x0_80_0_0_2ccb9bb82ffc412631e5e0612b26105d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, промомед, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
21:02 03.02.2022 (обновлено: 21:31 03.02.2022)
Производитель "Эсперавира" рассказал, как препарат борется с вирусами
ГК "Промомед": новый препарат "Эсперавир" блокирует распространение COVID-19 в организме
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" блокирует распространение вируса в организме, врачи смогут подбирать терапию под каждого пациента с учетом его сопутствующих заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Промомед".
Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ.
"Впервые за время пандемии у медиков появится выбор средства для этиотропной терапии – фавипиравир или молнупиравир. Обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента, с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев
, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, и вирус почти не оставляет врачам права на ошибку.
"Эсперавир (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед
" в России
, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", - цитирует Авдеева пресс-служба компании.
Новый препарат от COVID "Эсперавир" позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.
"Сегодня мы приносим врачам и пациентам "Эспиравир" - лекарственный препарат, имеющий уникальные противовирусные мишени, позволяющий снизить риски ухудшения состояния и госпитализации. Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия и как можно раньше", - рассказал Белый.
Как отметили в пресс-службе компании, в клинических исследованиях было доказано преимущество терапии препаратом "Эсперавир" по сравнению со стандартной терапией в отношении улучшения клинического статуса пациентов, повышения скорости выздоровления, снижения риска развития осложнений и ухудшения состояния.
"Уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40% пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления", - сообщили в пресс-службе.
В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске
(входит в группу "Промомед").