https://ria.ru/20220203/esperavir-1770961406.html

Производитель "Эсперавира" рассказал, как препарат борется с вирусами

Производитель "Эсперавира" рассказал, как препарат борется с вирусами - РИА Новости, 03.02.2022

Производитель "Эсперавира" рассказал, как препарат борется с вирусами

Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" блокирует распространение вируса в организме, врачи смогут подбирать терапию под каждого пациента с учетом РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:02

2022-02-03T21:02

2022-02-03T21:31

распространение коронавируса

общество

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промомед

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Новый препарат от коронавирусной инфекции "Эсперавир" блокирует распространение вируса в организме, врачи смогут подбирать терапию под каждого пациента с учетом его сопутствующих заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании-производителя "Промомед".Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."Впервые за время пандемии у медиков появится выбор средства для этиотропной терапии – фавипиравир или молнупиравир. Обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента, с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний", - рассказали в пресс-службе.Как отметил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, и вирус почти не оставляет врачам права на ошибку."Эсперавир (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед" в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", - цитирует Авдеева пресс-служба компании.Новый препарат от COVID "Эсперавир" позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации, рассказал РИА Новости председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.Как отметили в пресс-службе компании, в клинических исследованиях было доказано преимущество терапии препаратом "Эсперавир" по сравнению со стандартной терапией в отношении улучшения клинического статуса пациентов, повышения скорости выздоровления, снижения риска развития осложнений и ухудшения состояния."Уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40% пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления", - сообщили в пресс-службе.В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" (международное непатентованное наименование "Фавипиравир") в форме таблеток. В ноябре компания сообщила о регистрации в РФ первого отечественного инъекционного препарата для лечения COVID-19 "Арепливир". Лекарства производятся на заводе "Биохимик" в Саранске (входит в группу "Промомед").

https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

https://ria.ru/20220203/omikron-1770789907.html

https://ria.ru/20220120/omikron-1768808225.html

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