https://ria.ru/20220203/donbass-1770807890.html

В ЛНР заявили о работе РЭБ украинских силовиков в Донбассе

В ЛНР заявили о работе РЭБ украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 03.02.2022

В ЛНР заявили о работе РЭБ украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:46

2022-02-03T10:46

2022-02-03T10:46

в мире

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Клиновое и Луганское в Донбассе, заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."Мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" дважды осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Луганское и один раз в районе населенного пункта Клиновое", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220203/donbass-1770786735.html

донбасс

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в мире, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр