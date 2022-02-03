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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220203/dogazifikatsiya-1770840915.html
Ленобласть субсидирует затраты жителей на догазификацию
Ленобласть субсидирует затраты жителей на догазификацию - РИА Новости, 03.02.2022
Ленобласть субсидирует затраты жителей на догазификацию
Власти Ленинградской области выделят из регионального бюджета средства для возмещения затрат жителей на догазификацию. В 2022 году максимальная сумма субсидии... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:47
2022-02-03T12:47
ленинградская область
природный газ
субсидии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят из регионального бюджета средства для возмещения затрат жителей на догазификацию. В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладение составит 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, средства на компенсацию расходов по газификации индивидуальных домов власти региона начали выделять еще с 2013 года. В 2013-2021 годах уже перечислено более полумиллиарда рублей. Субсидии направляются на проведение газопровода по участку владельца дома и покупку газового оборудования - плит и котлов."В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладение составляет 300 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 200 тысяч рублей - для льготников и 180 тысяч рублей - для других жителей. В 2022 году сумма, которая выделяется из бюджета области, увеличена - предусмотрено уже 115 миллионов рублей. При увеличении числа заявок, поступивших от жителей, летом из бюджета будут выделены дополнительные средства", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина.До конца 2024 года АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" планирует догазифицировать в регионе более 58 тысяч домовладений. В 2021 году компания подвела газопроводы к границам 3 084 земельных участков в 115 населённых пунктах. Выполнено подключение 464 домовладений. От жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тысяч заявок.
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природный газ, субсидии
12:47 03.02.2022
 

Ленобласть субсидирует затраты жителей на догазификацию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНеподключенные газовые трубы и газовый счетчик
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Неподключенные газовые трубы и газовый счетчик
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области выделят из регионального бюджета средства для возмещения затрат жителей на догазификацию. В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладение составит 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, средства на компенсацию расходов по газификации индивидуальных домов власти региона начали выделять еще с 2013 года. В 2013-2021 годах уже перечислено более полумиллиарда рублей. Субсидии направляются на проведение газопровода по участку владельца дома и покупку газового оборудования - плит и котлов.
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"В 2022 году максимальная сумма субсидии на домовладение составляет 300 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, 200 тысяч рублей - для льготников и 180 тысяч рублей - для других жителей. В 2022 году сумма, которая выделяется из бюджета области, увеличена - предусмотрено уже 115 миллионов рублей. При увеличении числа заявок, поступивших от жителей, летом из бюджета будут выделены дополнительные средства", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина.
До конца 2024 года АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" планирует догазифицировать в регионе более 58 тысяч домовладений. В 2021 году компания подвела газопроводы к границам 3 084 земельных участков в 115 населённых пунктах. Выполнено подключение 464 домовладений. От жителей Ленинградской области принято в работу более 17 тысяч заявок.
 
Ленинградская областьПриродный газСубсидии
 
 
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