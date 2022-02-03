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В ДНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами диверсии у Докучаевска
В ДНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами диверсии у Докучаевска - РИА Новости, 03.02.2022
В ДНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами диверсии у Докучаевска
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики и полпред ДНР на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что Киев готовил... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:20
2022-02-03T13:20
2022-02-03T13:21
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики и полпред ДНР на переговорах по Донбассу Наталья Никонорова сообщила, что Киев готовил диверсию на территории ДНР."Стало известно о том, что спецслужбы Украины готовили очередную диверсию в районе Докучаевска. К счастью, сотрудникам министерства государственной безопасности, нашедшим там схрон с оружием и огромным количеством взрывчатки, удалось предотвратить готовящуюся террористическую операцию украинских боевиков, но в противном случае ее последствия могли быть ужасающими", - цитирует Никонорову пресс-служба МИД ДНР.Никонорова добавила, что по вине Киева ситуация в последнюю неделю напряжена до предела."Игнорирование такого положения дел странами-гарантами, имеющими влияние на Украину, в особенности Францией и Германией, представляется абсолютно недопустимым. Если представители этих государств продолжат закрывать глаза на провокационное поведение Украины и не окажут на украинские власти необходимого давления с целью недопущения таких действий, это можно будет интерпретировать как безмолвное содействие Киеву", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр, украина, докучаевск, мид днр
13:20 03.02.2022 (обновлено: 13:21 03.02.2022)
В ДНР заявили о подготовке украинскими спецслужбами диверсии у Докучаевска
МИД ДНР: украинские спецслужбы готовили диверсию в районе Докучаевска