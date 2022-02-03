Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/dnr-1770797815.html
Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР
Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022
Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР
Российское вооружение, в случае принятия решения о его поставках, позволит республикам Донбасса противостоять вооружению, поставленному Киеву Западом, считает... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:48
2022-02-03T10:06
в мире
россия
киев
москва
ситуация в днр и лнр
оон
нато
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770023036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_428d55923879bd4d8e960f7bfbaf985e.jpg
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Российское вооружение, в случае принятия решения о его поставках, позволит республикам Донбасса противостоять вооружению, поставленному Киеву Западом, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой &gt;&gt;
https://ria.ru/20220203/donbass-1770786735.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770023036_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_66a3c3b8272337ff8e57a75e2789ce08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, ситуация в днр и лнр, оон, нато, единая россия, андрей турчак
09:48 03.02.2022 (обновлено: 10:06 03.02.2022)
 
Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР

Полпред ДНР Никанорова: российское оружие позволит ДНР противостоять вооружению Киева

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска
Военнослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Российское вооружение, в случае принятия решения о его поставках, позволит республикам Донбасса противостоять вооружению, поставленному Киеву Западом, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих сил территориальной обороны Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
08:03
Киев перебросил к линии соприкосновения 120 тысяч силовиков, заявили в ДНР
"Мы знаем, какое новейшее оборудование поставляется на Украину – и нам нужно как-то ему противостоять. Мы склонны согласиться с позицией, высказанной со стороны России, что поставка вооружений только одной стороне конфликта - это, соответственно, удушение второй стороны конфликта", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>
 
В миреРоссияКиевМоскваСитуация в ДНР и ЛНРООННАТОЕдиная РоссияАндрей Турчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала