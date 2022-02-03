https://ria.ru/20220203/dnr-1770797815.html

Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР

Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР - РИА Новости, 03.02.2022

Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР

Российское вооружение, в случае принятия решения о его поставках, позволит республикам Донбасса противостоять вооружению, поставленному Киеву Западом, считает... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:48

2022-02-03T09:48

2022-02-03T10:06

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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Российское вооружение, в случае принятия решения о его поставках, позволит республикам Донбасса противостоять вооружению, поставленному Киеву Западом, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

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