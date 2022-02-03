09:48 03.02.2022 (обновлено: 10:06 03.02.2022)
Российское оружие позволит противостоять вооружению Киева, считают в ДНР
Полпред ДНР Никанорова: российское оружие позволит ДНР противостоять вооружению Киева
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска
Военнослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска
ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Российское вооружение, в случае принятия решения о его поставках, позволит республикам Донбасса противостоять вооружению, поставленному Киеву Западом, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать ДНР и ЛНР необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания готовящейся Киевом военной агрессии.
"Мы знаем, какое новейшее оборудование поставляется на Украину – и нам нужно как-то ему противостоять. Мы склонны согласиться с позицией, высказанной со стороны России, что поставка вооружений только одной стороне конфликта - это, соответственно, удушение второй стороны конфликта", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.