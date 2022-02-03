https://ria.ru/20220203/chetyrekhdnevka-1770776471.html

СМИ: Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

СМИ: Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей - РИА Новости, 03.02.2022

СМИ: Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Совкомбанк перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пока эксперимент охватит менее 5% персонала, сообщает РБК. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:43

2022-02-03T03:43

2022-02-03T03:43

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общество

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совкомбанк перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пока эксперимент охватит менее 5% персонала, сообщает РБК.Отмечается, что речь идет об IT-специалистах и сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров."При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке", — сообщил изданию представитель банка.При этом управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова заявила газете, что эксперимент затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно. Масштаб пока ограничен, эксперимент проводится в коворкинге турецкого отеля. Сотрудник может поучаствовать в программе только один раз, но после возвращения в Россию он может рассчитывать на сохранение графика.Добавляется, что такой формат за год протестируют около тысячи сотрудников банка.

https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html

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