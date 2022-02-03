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СМИ: Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
СМИ: Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей - РИА Новости, 03.02.2022
СМИ: Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
Совкомбанк перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пока эксперимент охватит менее 5% персонала, сообщает РБК. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:43
2022-02-03T03:43
россия
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совкомбанк перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пока эксперимент охватит менее 5% персонала, сообщает РБК.Отмечается, что речь идет об IT-специалистах и сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров."При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке", — сообщил изданию представитель банка.При этом управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова заявила газете, что эксперимент затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно. Масштаб пока ограничен, эксперимент проводится в коворкинге турецкого отеля. Сотрудник может поучаствовать в программе только один раз, но после возвращения в Россию он может рассчитывать на сохранение графика.Добавляется, что такой формат за год протестируют около тысячи сотрудников банка.
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россия, общество
03:43 03.02.2022
 
СМИ: Совкомбанк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

РБК: Совкомбанк в качестве эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота отделения "Совкомбанка" в Москве
Работа отделения Совкомбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работа отделения "Совкомбанка" в Москве
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совкомбанк перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пока эксперимент охватит менее 5% персонала, сообщает РБК.
"Совкомбанк с января 2022 года начал эксперимент по переводу части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю... Он проводится среди способных работать на удаленке сотрудников бэк-офиса банка, а также дочерней компании "Совкомбанк Технологии", - пишет газета.
Отмечается, что речь идет об IT-специалистах и сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.
"При получении однозначных позитивных результатов в эксперименте с четырехдневной рабочей неделей мы будем готовы масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на удаленке", — сообщил изданию представитель банка.
При этом управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова заявила газете, что эксперимент затронет 12% тех, кто имеет возможность работать дистанционно. Масштаб пока ограничен, эксперимент проводится в коворкинге турецкого отеля. Сотрудник может поучаствовать в программе только один раз, но после возвращения в Россию он может рассчитывать на сохранение графика.
Добавляется, что такой формат за год протестируют около тысячи сотрудников банка.
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