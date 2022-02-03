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В МИД Китая выступили за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе
В МИД Китая выступили за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 03.02.2022
В МИД Китая выступили за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Россия и Китай выступают за мир и стабильность в АТР, а также против блокового противостояния в регионе, говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:00
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в мире
мид кнр
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Россия и Китай выступают за мир и стабильность в АТР, а также против блокового противостояния в регионе, говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И в Пекине."Обе стороны единогласно выступают за обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и против любых попыток создания конфронтации "лагерей" и блокового противостояния", - говорится в заявлении МИД КНР.
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в мире, мид кнр, китай, ван и (политик)
17:00 03.02.2022 (обновлено: 17:27 03.02.2022)
 
В МИД Китая выступили за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Глава МИД Китая Ван И: Пекин и Москва выступают за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе

© AP Photo / Behrouz Mehri/PoolМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Behrouz Mehri/Pool
Министр иностранных дел Китая Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Россия и Китай выступают за мир и стабильность в АТР, а также против блокового противостояния в регионе, говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И в Пекине.
"Обе стороны единогласно выступают за обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и против любых попыток создания конфронтации "лагерей" и блокового противостояния", - говорится в заявлении МИД КНР.
Оружейное производство на заводе концерна Калашников - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:09
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В миреМИД КНРКитайВан И (политик)
 
 
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