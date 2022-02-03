https://ria.ru/20220203/atr-1770911646.html

В МИД Китая выступили за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В МИД Китая выступили за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 03.02.2022

В МИД Китая выступили за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Россия и Китай выступают за мир и стабильность в АТР, а также против блокового противостояния в регионе, говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:00

2022-02-03T17:00

2022-02-03T17:27

в мире

мид кнр

китай

ван и (политик)

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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Россия и Китай выступают за мир и стабильность в АТР, а также против блокового противостояния в регионе, говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И в Пекине."Обе стороны единогласно выступают за обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и против любых попыток создания конфронтации "лагерей" и блокового противостояния", - говорится в заявлении МИД КНР.

https://ria.ru/20220201/kalashnikov-1770413740.html

китай

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в мире, мид кнр, китай, ван и (политик)