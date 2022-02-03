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Фернандес назвал перспективные сферы сотрудничества России и Аргентины

Фернандес назвал перспективные сферы сотрудничества России и Аргентины - РИА Новости, 03.02.2022

Фернандес назвал перспективные сферы сотрудничества России и Аргентины

Аргентина и Россия могли бы сотрудничать в сферах энергетики, газа, а также по вопросу строительства железных дорог и поездов, заявил аргентинский президент... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:15

2022-02-03T17:15

2022-02-03T17:21

аргентина

альберто фернандес

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Аргентина и Россия могли бы сотрудничать в сферах энергетики, газа, а также по вопросу строительства железных дорог и поездов, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес."Мы говорили - президент Путин коснулся этого очень подробно - о сотрудничестве в сфере железнодорожной инфраструктуры, поездов, участии в энергетическом секторе, участии в производстве газа. Интересны и новые технологии в энергетической сфере, такие, как солнечная энергия и энергия ветра. Мы говорили обо всех возможностях, которые предлагает Аргентина", - сказал Фернандес по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/fernandes-1770885554.html

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аргентина, альберто фернандес, владимир путин, в мире, политика, россия