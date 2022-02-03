Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/altay-1770820679.html
Детский омбудсмен Алтая предложила увеличить число специалистов по опеке
Детский омбудсмен Алтая предложила увеличить число специалистов по опеке - РИА Новости, 03.02.2022
Детский омбудсмен Алтая предложила увеличить число специалистов по опеке
Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева считает необходимым увеличить число специалистов органов опеки в регионе и поднять им зарплату, такие... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:39
2022-02-03T11:59
виктор томенко
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1920x0_80_0_0_e60c2db309992ee598cef554fe6a814e.jpg
БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева считает необходимым увеличить число специалистов органов опеки в регионе и поднять им зарплату, такие предложения она озвучила губернатору Виктору Томенко после инцидента с выгнанным на мороз пятилетним мальчиком, глава края пообещал содействие, сообщает его пресс-служба."У нас порядка 26 районов, в которых выделена одна ставка специалиста по опеке и попечительству. Однако с учетом ответственности, которая возлагается на этих специалистов, обеспечение защиты прав должно носить непрерывный характер. При возникновении чрезвычайной ситуации специалист по опеке должен быть готов выехать для применения крайних мер защиты. Также важно регулярно проводить в семьях контрольные мероприятия. Поэтому первое мое предложение – ввести минимальное количество ставок специалистов в каждом районе – 2, чтобы сделать более стабильной систему защиты детства на местах", - цитирует пресс-служба Казанцеву.Также омбудсмен обратила внимание на уровень оплаты труда специалистов по опеке и попечительству. "В двух десятках районов зарплата специалистов – менее 18 тысяч рублей, что также не соотносится с уровнем ответственности за жизнь и здоровье детей. Виктор Томенко пообещал в ближайшее время принять решения по данным вопросам", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнал отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима заключили под стражу. Следователи продолжают расследование этого уголовного дела. Также возбуждено дело о халатности чиновников, которые допустили эту ситуацию.
https://ria.ru/20220126/politsiya-1769584249.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7441442287244f96922bceb13c977354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор томенко, алтайский край, общество
11:39 03.02.2022 (обновлено: 11:59 03.02.2022)
 
Детский омбудсмен Алтая предложила увеличить число специалистов по опеке

На Алтае хотят увеличить число специалистов по опеке после инцидента с ребенком на морозе

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева считает необходимым увеличить число специалистов органов опеки в регионе и поднять им зарплату, такие предложения она озвучила губернатору Виктору Томенко после инцидента с выгнанным на мороз пятилетним мальчиком, глава края пообещал содействие, сообщает его пресс-служба.
"У нас порядка 26 районов, в которых выделена одна ставка специалиста по опеке и попечительству. Однако с учетом ответственности, которая возлагается на этих специалистов, обеспечение защиты прав должно носить непрерывный характер. При возникновении чрезвычайной ситуации специалист по опеке должен быть готов выехать для применения крайних мер защиты. Также важно регулярно проводить в семьях контрольные мероприятия. Поэтому первое мое предложение – ввести минимальное количество ставок специалистов в каждом районе – 2, чтобы сделать более стабильной систему защиты детства на местах", - цитирует пресс-служба Казанцеву.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 12:45
Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских
Также омбудсмен обратила внимание на уровень оплаты труда специалистов по опеке и попечительству. "В двух десятках районов зарплата специалистов – менее 18 тысяч рублей, что также не соотносится с уровнем ответственности за жизнь и здоровье детей. Виктор Томенко пообещал в ближайшее время принять решения по данным вопросам", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнал отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима заключили под стражу. Следователи продолжают расследование этого уголовного дела. Также возбуждено дело о халатности чиновников, которые допустили эту ситуацию.
 
Виктор ТоменкоАлтайский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала