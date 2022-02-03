https://ria.ru/20220203/altay-1770820679.html

Детский омбудсмен Алтая предложила увеличить число специалистов по опеке

Детский омбудсмен Алтая предложила увеличить число специалистов по опеке - РИА Новости, 03.02.2022

Детский омбудсмен Алтая предложила увеличить число специалистов по опеке

Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева считает необходимым увеличить число специалистов органов опеки в регионе и поднять им зарплату, такие... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:39

2022-02-03T11:39

2022-02-03T11:59

виктор томенко

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 3 фев - РИА Новости. Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева считает необходимым увеличить число специалистов органов опеки в регионе и поднять им зарплату, такие предложения она озвучила губернатору Виктору Томенко после инцидента с выгнанным на мороз пятилетним мальчиком, глава края пообещал содействие, сообщает его пресс-служба."У нас порядка 26 районов, в которых выделена одна ставка специалиста по опеке и попечительству. Однако с учетом ответственности, которая возлагается на этих специалистов, обеспечение защиты прав должно носить непрерывный характер. При возникновении чрезвычайной ситуации специалист по опеке должен быть готов выехать для применения крайних мер защиты. Также важно регулярно проводить в семьях контрольные мероприятия. Поэтому первое мое предложение – ввести минимальное количество ставок специалистов в каждом районе – 2, чтобы сделать более стабильной систему защиты детства на местах", - цитирует пресс-служба Казанцеву.Также омбудсмен обратила внимание на уровень оплаты труда специалистов по опеке и попечительству. "В двух десятках районов зарплата специалистов – менее 18 тысяч рублей, что также не соотносится с уровнем ответственности за жизнь и здоровье детей. Виктор Томенко пообещал в ближайшее время принять решения по данным вопросам", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнал отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима заключили под стражу. Следователи продолжают расследование этого уголовного дела. Также возбуждено дело о халатности чиновников, которые допустили эту ситуацию.

https://ria.ru/20220126/politsiya-1769584249.html

алтайский край

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виктор томенко, алтайский край, общество