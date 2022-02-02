https://ria.ru/20220202/zyuganov-1770718015.html

Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада

Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада - РИА Новости, 02.02.2022

Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада

Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов обратился к украинскому народу с призывом не поддаваться на провокации Запада, который хочет "стравить" русских и... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:42

2022-02-02T17:42

2022-02-02T17:42

общество

дмитрий песков

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кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов обратился к украинскому народу с призывом не поддаваться на провокации Запада, который хочет "стравить" русских и украинцев, документ опубликован в Telegram-канале ЦК КПРФ."Дорогие братья и сёстры! Каждый из нас уже слышит стук беды в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угрозой. Запад мечтает свершить немыслимое… На нашу дружбу посягали не раз", - написал Зюганов в обращении.Как отметил парламентарий, "современные поработители льют сладкий елей в уши украинской "элиты", обещая ей место "за общим европейским столом""."На деле нашей любимой Украине грозит разорение и превращение в подмандатную территорию. Задача властей Запада – стравить русских и украинцев", - написал лидер КПРФ.По мнению Зюганова, украинцы и русские находятся на перепутье, история вновь уготовила им испытания.Он отметил, что "нарыв социального раскола и несправедливости позволил разгуляться тем, кто способен к бандитизму и братоубийству".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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общество, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, кпрф, геннадий зюганов