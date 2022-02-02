Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада
Лидер КПРФ Зюганов призвал украинский народ сохранить дружбу с Россией
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов обратился к украинскому народу с призывом не поддаваться на провокации Запада, который хочет "стравить" русских и украинцев, документ опубликован в Telegram-канале ЦК КПРФ.
Как отметил парламентарий, "современные поработители льют сладкий елей в уши украинской "элиты", обещая ей место "за общим европейским столом"".
"На деле нашей любимой Украине грозит разорение и превращение в подмандатную территорию. Задача властей Запада – стравить русских и украинцев", - написал лидер КПРФ.
"Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам, разжигающим вражду и ненависть? В самые тяжёлые моменты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщением", - отметил политик.
По мнению Зюганова, украинцы и русские находятся на перепутье, история вновь уготовила им испытания.
"Запад хочет нас рассорить и разделить. Он желает сделать неприемлемой саму мысль о том, что Украина и Россия могут дружить, крепить свои связи, хранить память о наших общих победах и самой дорогой из них – Великой Победе над фашизмом. Дадим ли мы обмануть себя? Выдюжим ли? Отбросим ли коварные планы?" - написал Зюганов.
Он отметил, что "нарыв социального раскола и несправедливости позволил разгуляться тем, кто способен к бандитизму и братоубийству".
"Мы верим, что чуткость женских сердец, твёрдая мужская воля, мудрость старших и свет детских глаз помогут нам выбраться из беды и явить миру свои успехи и достижения. Мы докажем вновь, что способны к широкой интеграции и сложению сил. Сделаем всё ради достойного и славного будущего наших народов!" - заключил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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