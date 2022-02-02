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Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада
Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада - РИА Новости, 02.02.2022
Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов обратился к украинскому народу с призывом не поддаваться на провокации Запада, который хочет "стравить" русских и... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:42
2022-02-02T17:42
общество
дмитрий песков
москва
россия
киев
нато
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов обратился к украинскому народу с призывом не поддаваться на провокации Запада, который хочет "стравить" русских и украинцев, документ опубликован в Telegram-канале ЦК КПРФ."Дорогие братья и сёстры! Каждый из нас уже слышит стук беды в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угрозой. Запад мечтает свершить немыслимое… На нашу дружбу посягали не раз", - написал Зюганов в обращении.Как отметил парламентарий, "современные поработители льют сладкий елей в уши украинской "элиты", обещая ей место "за общим европейским столом""."На деле нашей любимой Украине грозит разорение и превращение в подмандатную территорию. Задача властей Запада – стравить русских и украинцев", - написал лидер КПРФ.По мнению Зюганова, украинцы и русские находятся на перепутье, история вновь уготовила им испытания.Он отметил, что "нарыв социального раскола и несправедливости позволил разгуляться тем, кто способен к бандитизму и братоубийству".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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общество, дмитрий песков, москва, россия, киев, нато, кпрф, геннадий зюганов
17:42 02.02.2022
 
Зюганов призвал украинский народ не поддаваться на провокации Запада

Лидер КПРФ Зюганов призвал украинский народ сохранить дружбу с Россией

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов обратился к украинскому народу с призывом не поддаваться на провокации Запада, который хочет "стравить" русских и украинцев, документ опубликован в Telegram-канале ЦК КПРФ.
"Дорогие братья и сёстры! Каждый из нас уже слышит стук беды в двери своих домов. Украина и Россия столкнулись с жестокой угрозой. Запад мечтает свершить немыслимое… На нашу дружбу посягали не раз", - написал Зюганов в обращении.
Как отметил парламентарий, "современные поработители льют сладкий елей в уши украинской "элиты", обещая ей место "за общим европейским столом"".
"На деле нашей любимой Украине грозит разорение и превращение в подмандатную территорию. Задача властей Запада – стравить русских и украинцев", - написал лидер КПРФ.
"Но разве мы с вами так поглупели, что поддадимся провокаторам, разжигающим вражду и ненависть? В самые тяжёлые моменты народная мудрость и наше единство брали верх над разобщением", - отметил политик.
По мнению Зюганова, украинцы и русские находятся на перепутье, история вновь уготовила им испытания.
"Запад хочет нас рассорить и разделить. Он желает сделать неприемлемой саму мысль о том, что Украина и Россия могут дружить, крепить свои связи, хранить память о наших общих победах и самой дорогой из них – Великой Победе над фашизмом. Дадим ли мы обмануть себя? Выдюжим ли? Отбросим ли коварные планы?" - написал Зюганов.
Он отметил, что "нарыв социального раскола и несправедливости позволил разгуляться тем, кто способен к бандитизму и братоубийству".
"Мы верим, что чуткость женских сердец, твёрдая мужская воля, мудрость старших и свет детских глаз помогут нам выбраться из беды и явить миру свои успехи и достижения. Мы докажем вновь, что способны к широкой интеграции и сложению сил. Сделаем всё ради достойного и славного будущего наших народов!" - заключил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Памятный знак дружбы украинского и русского народов под Харьковом - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля 2021, 12:31
Под Харьковом вновь снесли памятный знак дружбы Украины и России
 
ОбществоДмитрий ПесковМоскваРоссияКиевНАТОКПРФГеннадий Зюганов
 
 
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