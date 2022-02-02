https://ria.ru/20220202/zhkkh-1770623541.html

В липецких многоквартирных домах меняют лифты

В липецких многоквартирных домах меняют лифты - РИА Новости, 02.02.2022

В липецких многоквартирных домах меняют лифты

Власти Липецкой области выделили из областного бюджета 116 миллионов рублей на работы по замене лифтов в многоквартирных домах региона, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:32

2022-02-02T10:32

2022-02-02T10:32

липецкая область

игорь артамонов

жкх

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ЛИПЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области выделили из областного бюджета 116 миллионов рублей на работы по замене лифтов в многоквартирных домах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, выделенные средства позволят заменить лифтовое оборудование в 12 многоэтажках.Артамонов отметил, что ремонт лифтового оборудования – один из наиболее дорогостоящих видов работ в рамках капитального ремонта.В Липецкой области уже второй год администрация области выделяет деньги на обновление лифтов техническое состояние которых требует первоочередной замены.

https://ria.ru/20220131/zhile-1770269006.html

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игорь артамонов, жкх