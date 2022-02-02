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В липецких многоквартирных домах меняют лифты
В липецких многоквартирных домах меняют лифты - РИА Новости, 02.02.2022
В липецких многоквартирных домах меняют лифты
Власти Липецкой области выделили из областного бюджета 116 миллионов рублей на работы по замене лифтов в многоквартирных домах региона, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:32
2022-02-02T10:32
2022-02-02T10:32
липецкая область
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области выделили из областного бюджета 116 миллионов рублей на работы по замене лифтов в многоквартирных домах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, выделенные средства позволят заменить лифтовое оборудование в 12 многоэтажках.Артамонов отметил, что ремонт лифтового оборудования – один из наиболее дорогостоящих видов работ в рамках капитального ремонта.В Липецкой области уже второй год администрация области выделяет деньги на обновление лифтов техническое состояние которых требует первоочередной замены.
https://ria.ru/20220131/zhile-1770269006.html
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игорь артамонов, жкх