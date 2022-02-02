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Липецкая область
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В липецких многоквартирных домах меняют лифты
В липецких многоквартирных домах меняют лифты - РИА Новости, 02.02.2022
В липецких многоквартирных домах меняют лифты
Власти Липецкой области выделили из областного бюджета 116 миллионов рублей на работы по замене лифтов в многоквартирных домах региона, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:32
2022-02-02T10:32
липецкая область
игорь артамонов
жкх
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ЛИПЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области выделили из областного бюджета 116 миллионов рублей на работы по замене лифтов в многоквартирных домах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, выделенные средства позволят заменить лифтовое оборудование в 12 многоэтажках.Артамонов отметил, что ремонт лифтового оборудования – один из наиболее дорогостоящих видов работ в рамках капитального ремонта.В Липецкой области уже второй год администрация области выделяет деньги на обновление лифтов техническое состояние которых требует первоочередной замены.
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игорь артамонов, жкх
10:32 02.02.2022
 

В липецких многоквартирных домах меняют лифты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области выделили из областного бюджета 116 миллионов рублей на работы по замене лифтов в многоквартирных домах региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, выделенные средства позволят заменить лифтовое оборудование в 12 многоэтажках.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 11:05Липецкая область
Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья
Артамонов отметил, что ремонт лифтового оборудования – один из наиболее дорогостоящих видов работ в рамках капитального ремонта.
В Липецкой области уже второй год администрация области выделяет деньги на обновление лифтов техническое состояние которых требует первоочередной замены.
"Состояние сферы ЖКХ значительно влияет на качество жизни населения. Модернизация, качественный сервис, прозрачность платежей – аспекты, которые мы прорабатываем постоянно", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХ
 
 
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