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Собянин заявил об увеличении нагрузки на медицинскую систему в Москве
Собянин заявил об увеличении нагрузки на медицинскую систему в Москве - РИА Новости, 02.02.2022
Собянин заявил об увеличении нагрузки на медицинскую систему в Москве
Около 800 тысяч контактов врачей с больными COVID и ОРВИ совершено в Москве за прошедшую неделю, это исторический максимум, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:37
2022-02-02T16:37
2022-02-02T17:48
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 800 тысяч контактов врачей с больными COVID и ОРВИ совершено в Москве за прошедшую неделю, это исторический максимум, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Нужно понимать, что часть больных, которые заболели на той неделе, продолжают лечиться, получать и стационарную помощь, и амбулаторную. В то же время на этой неделе продолжаются большие объёмы заболеваемости. Это накладывается одно на другое, увеличивая еще в большей степени нагрузку на медицинскую систему. За прошедшую неделю общее количество контактов, включая выходы на дом, КТ, лабораторные исследования, приём у врачей, составило около 800 тысяч контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом. Такая беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы - это исторический максимум", - заявил Собянин.
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16:37 02.02.2022 (обновлено: 17:48 02.02.2022)
Собянин заявил об увеличении нагрузки на медицинскую систему в Москве
Мэр Москвы Собянин: врачи 800 тысяч раз за неделю контактировали с больными COVID и ОРВИ