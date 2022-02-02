https://ria.ru/20220202/zaderzhanie-1770686225.html

Полиция задержала подозреваемых в нападении на банк в Екатеринбурге

Полиция задержала подозреваемых в нападении на банк в Екатеринбурге - РИА Новости, 02.02.2022

Полиция задержала подозреваемых в нападении на банк в Екатеринбурге

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка в Екатеринбурге и похищении из него 1,5 миллиона рублей, они заключены под... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:24

2022-02-02T15:24

2022-02-02T15:24

происшествия

ирина волк

первоуральск

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка в Екатеринбурге и похищении из него 1,5 миллиона рублей, они заключены под стражу, сообщается на сайте МВД Медиа.Ограбление отделения Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) произошло днем в субботу. Как сообщало финансовое учреждение, грабителей, по предварительным данным, было двое, во время инцидента клиентов в отделении не было."Спустя двое суток оперативники установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживающие в городе Первоуральске. Оба дали признательные показания. В ходе обысков часть похищенных денег была обнаружена и изъята. Также найдены два пневматических пистолета, которые, предположительно, использовались в момент нападения", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.Уточняется, что из банка подозреваемые, угрожая кассирам предметами, похожими на оружие, похитили порядка 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном организованной группой. Сейчас, по информации силовиков, фигуранты дела заключены под стражу.

https://ria.ru/20220129/bank-1770137941.html

первоуральск

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происшествия, ирина волк, первоуральск, екатеринбург