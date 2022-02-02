https://ria.ru/20220202/velikobritaniya-1770686925.html

Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным

Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным - РИА Новости, 02.02.2022

Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным

Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Россией и вводят Киев РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:26

2022-02-02T15:26

2022-02-02T15:26

в мире

хорватия

зоран миланович

великобритания

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Россией и вводят Киев в заблуждение, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник посетил Загреб, где провел встречу с главой МО Марио Баножичем и подписал с ним соглашение о стратегическом партнерстве. Президент Хорватии не встречался с Уоллесом, но удивился, что тот обсуждал ситуацию вокруг Украины с "этим второгодником", как Миланович именует хорватского министра обороны."Не встречаюсь с министрами обороны, кроме мировых держав, которые и не приезжали в Загреб. А Великобритания вышла из ЕС, что в моих глазах уменьшает ее значимость относительно того, что было раньше. Она - член НАТО, у них сейчас серьезный политический кризис, премьер (Борис Джонсон - ред.) сидит на "политической бомбе замедленного действия", и все, что он делает, в большей степени мотивировано внутриполитической ситуацией", - заявил президент Хорватии на брифинге."Украина не станет счастливой, если будет слушать нынешний Лондон, их втягивают в очень опасную авантюру. Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский это понял, и все, что слышу в последние дни из Киева, - весьма разумно и ответственно по отношению к собственной стране. В отличие от того, что было ранее", - указал Миланович и иронично предложил Великобритании отправить еще тысячу военных в Эстонию.По его словам, Украину вводят в заблуждение, безответственно подстрекают, и "держат заложником отношений Лондона, который стал силой второго порядка, и Вашингтона". "А страна стагнирует, не приближается к ЕС, что ей было обещано и надо выполнить - в этом смысле я друг Украины. Но не в том смысле, что страну, которая слаба и в тысячу раз слабее РФ в военном смысле, вообще держат в иллюзии, что все можно решить пятью самолетами с оружием. Не хочу, чтобы погиб ни один украинец, ни один русский и ни один хорват - нет шанса", - подчеркнул глава государства и повторил, что "политика Лондона в данный момент безответственна"."Мы должны понять одну вещь - европейской стабильности, западноевропейской стабильности, стабильности ЕС не может быть без фактора, который называется Россия. Нет, с русскими надо договориться. Это ясно", - сказал президент Хорватии. При этом он уточнил, что российская модель власти "это не модель власти для нас". "Хорватия все-таки демократия, несмотря на то, что во власти полно коррумпированных и неисправимых людей. Но Хорватия - западная демократия и по мере свободы СМИ и плохих СМИ тоже. Они пишут, что 1,5 тысячи хорватских военных будет отправлено… И я реагирую - хорватский военный отсюда не сдвинется с места на Украину, и посмотрим, что касается Балтики", - подытожил Миланович и добавил, что Загреб может показать солидарность с Польшей и странами Балтии, членами НАТО, "но и тут позиция не может быть агрессивной, мы не идем туда воевать".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html

https://ria.ru/20220126/khorvatiya-1769610977.html

https://ria.ru/20220125/mirotvorets-1769519785.html

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украина

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в мире, хорватия, зоран миланович, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр