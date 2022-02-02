Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/velikobritaniya-1770686925.html
Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным
Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным - РИА Новости, 02.02.2022
Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным
Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Россией и вводят Киев РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:26
2022-02-02T15:26
в мире
хорватия
зоран миланович
великобритания
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156301/64/1563016435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c53871d68a233a8380087505afe5af2.jpg
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Россией и вводят Киев в заблуждение, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник посетил Загреб, где провел встречу с главой МО Марио Баножичем и подписал с ним соглашение о стратегическом партнерстве. Президент Хорватии не встречался с Уоллесом, но удивился, что тот обсуждал ситуацию вокруг Украины с "этим второгодником", как Миланович именует хорватского министра обороны."Не встречаюсь с министрами обороны, кроме мировых держав, которые и не приезжали в Загреб. А Великобритания вышла из ЕС, что в моих глазах уменьшает ее значимость относительно того, что было раньше. Она - член НАТО, у них сейчас серьезный политический кризис, премьер (Борис Джонсон - ред.) сидит на "политической бомбе замедленного действия", и все, что он делает, в большей степени мотивировано внутриполитической ситуацией", - заявил президент Хорватии на брифинге."Украина не станет счастливой, если будет слушать нынешний Лондон, их втягивают в очень опасную авантюру. Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский это понял, и все, что слышу в последние дни из Киева, - весьма разумно и ответственно по отношению к собственной стране. В отличие от того, что было ранее", - указал Миланович и иронично предложил Великобритании отправить еще тысячу военных в Эстонию.По его словам, Украину вводят в заблуждение, безответственно подстрекают, и "держат заложником отношений Лондона, который стал силой второго порядка, и Вашингтона". "А страна стагнирует, не приближается к ЕС, что ей было обещано и надо выполнить - в этом смысле я друг Украины. Но не в том смысле, что страну, которая слаба и в тысячу раз слабее РФ в военном смысле, вообще держат в иллюзии, что все можно решить пятью самолетами с оружием. Не хочу, чтобы погиб ни один украинец, ни один русский и ни один хорват - нет шанса", - подчеркнул глава государства и повторил, что "политика Лондона в данный момент безответственна"."Мы должны понять одну вещь - европейской стабильности, западноевропейской стабильности, стабильности ЕС не может быть без фактора, который называется Россия. Нет, с русскими надо договориться. Это ясно", - сказал президент Хорватии. При этом он уточнил, что российская модель власти "это не модель власти для нас". "Хорватия все-таки демократия, несмотря на то, что во власти полно коррумпированных и неисправимых людей. Но Хорватия - западная демократия и по мере свободы СМИ и плохих СМИ тоже. Они пишут, что 1,5 тысячи хорватских военных будет отправлено… И я реагирую - хорватский военный отсюда не сдвинется с места на Украину, и посмотрим, что касается Балтики", - подытожил Миланович и добавил, что Загреб может показать солидарность с Польшей и странами Балтии, членами НАТО, "но и тут позиция не может быть агрессивной, мы не идем туда воевать".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220130/khorvatiya-1770158510.html
https://ria.ru/20220126/khorvatiya-1769610977.html
https://ria.ru/20220125/mirotvorets-1769519785.html
хорватия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156301/64/1563016435_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_a1b07c35a4b6bf31a62b84bc2733033d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хорватия, зоран миланович, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр
15:26 02.02.2022
 
Президент Хорватии назвал отношение Лондона к Киеву безответственным

Президент Хорватии Миланович: Великобритания безответственно подталкивает Украину к войне

© AP Photo / Darko BandicХорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 фев – РИА Новости. Власти Великобритания из-за собственных внутриполитических сложностей и отношений с США безответственно подталкивают Украину к конфликту с Россией и вводят Киев в заблуждение, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник посетил Загреб, где провел встречу с главой МО Марио Баножичем и подписал с ним соглашение о стратегическом партнерстве. Президент Хорватии не встречался с Уоллесом, но удивился, что тот обсуждал ситуацию вокруг Украины с "этим второгодником", как Миланович именует хорватского министра обороны.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 00:38
Президент Хорватии рассказал, кто натравливает Украину на Россию
"Не встречаюсь с министрами обороны, кроме мировых держав, которые и не приезжали в Загреб. А Великобритания вышла из ЕС, что в моих глазах уменьшает ее значимость относительно того, что было раньше. Она - член НАТО, у них сейчас серьезный политический кризис, премьер (Борис Джонсон - ред.) сидит на "политической бомбе замедленного действия", и все, что он делает, в большей степени мотивировано внутриполитической ситуацией", - заявил президент Хорватии на брифинге.
"Украина не станет счастливой, если будет слушать нынешний Лондон, их втягивают в очень опасную авантюру. Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский это понял, и все, что слышу в последние дни из Киева, - весьма разумно и ответственно по отношению к собственной стране. В отличие от того, что было ранее", - указал Миланович и иронично предложил Великобритании отправить еще тысячу военных в Эстонию.
По его словам, Украину вводят в заблуждение, безответственно подстрекают, и "держат заложником отношений Лондона, который стал силой второго порядка, и Вашингтона". "А страна стагнирует, не приближается к ЕС, что ей было обещано и надо выполнить - в этом смысле я друг Украины. Но не в том смысле, что страну, которая слаба и в тысячу раз слабее РФ в военном смысле, вообще держат в иллюзии, что все можно решить пятью самолетами с оружием. Не хочу, чтобы погиб ни один украинец, ни один русский и ни один хорват - нет шанса", - подчеркнул глава государства и повторил, что "политика Лондона в данный момент безответственна".
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Украины Петр Порошенко на 5-м Саммите Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 14:27
Премьер Хорватии назвал слова президента об отзыве военных из НАТО "чушью"
"Мы должны понять одну вещь - европейской стабильности, западноевропейской стабильности, стабильности ЕС не может быть без фактора, который называется Россия. Нет, с русскими надо договориться. Это ясно", - сказал президент Хорватии.
При этом он уточнил, что российская модель власти "это не модель власти для нас". "Хорватия все-таки демократия, несмотря на то, что во власти полно коррумпированных и неисправимых людей. Но Хорватия - западная демократия и по мере свободы СМИ и плохих СМИ тоже. Они пишут, что 1,5 тысячи хорватских военных будет отправлено… И я реагирую - хорватский военный отсюда не сдвинется с места на Украину, и посмотрим, что касается Балтики", - подытожил Миланович и добавил, что Загреб может показать солидарность с Польшей и странами Балтии, членами НАТО, "но и тут позиция не может быть агрессивной, мы не идем туда воевать".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 21:50
На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
 
В миреХорватияЗоран МилановичВеликобританияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала