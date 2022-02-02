https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770623394.html
Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии, заявила Попова
Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии, заявила Попова
Вакцинация против коронавирусной инфекции, скорее всего, останется и после завершения пандемии, ученые работают над созданием вакцины, защищающей сразу от... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:31
2022-02-02T10:31
2022-02-02T11:44
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции, скорее всего, останется и после завершения пандемии, ученые работают над созданием вакцины, защищающей сразу от нескольких штаммов вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет", - сказала Попова.Она отметила, что коронавирус начинает вести себя как сезонный вирус, он респираторный и распространяется быстро, основной инструмент, чтобы не допустить большого количества заболевших, - вакцинация."На примере гриппа, в сегодняшней вакцине квадривалентной, очень хорошей российской, заложено четыре варианта вируса, два - гриппа "А", и два - гриппа "Б". Если мы говорим о коронавирусе, то уже мы сегодня имеем, как минимум, три значимых варианта, которые, если они будут вдруг менять друг друга, как при гриппе, нужно было бы иметь в поливалентной вакцине, ученые над этим работают", - подчеркнула Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html
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"Другого варианта просто нет": Попова заявила, что после пандемии вакцинация от COVID-19 останется
Вакцинация от коронавируса останется и после завершения пандемии, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора. "Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет", - сказала Попова.
2022-02-02T10:31
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:31 02.02.2022 (обновлено: 11:44 02.02.2022)
Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от COVID-19 останется и после окончания пандемии