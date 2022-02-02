https://ria.ru/20220202/vaktsinatsiya-1770623394.html

Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии, заявила Попова

Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022

Вакцинация от COVID-19 останется и по окончании пандемии, заявила Попова

Вакцинация против коронавирусной инфекции, скорее всего, останется и после завершения пандемии, ученые работают над созданием вакцины, защищающей сразу от... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:31

2022-02-02T10:31

2022-02-02T11:44

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции, скорее всего, останется и после завершения пандемии, ученые работают над созданием вакцины, защищающей сразу от нескольких штаммов вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет", - сказала Попова.Она отметила, что коронавирус начинает вести себя как сезонный вирус, он респираторный и распространяется быстро, основной инструмент, чтобы не допустить большого количества заболевших, - вакцинация."На примере гриппа, в сегодняшней вакцине квадривалентной, очень хорошей российской, заложено четыре варианта вируса, два - гриппа "А", и два - гриппа "Б". Если мы говорим о коронавирусе, то уже мы сегодня имеем, как минимум, три значимых варианта, которые, если они будут вдруг менять друг друга, как при гриппе, нужно было бы иметь в поливалентной вакцине, ученые над этим работают", - подчеркнула Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html

https://ria.ru/20211228/pandemiya-1765795852.html

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"Другого варианта просто нет": Попова заявила, что после пандемии вакцинация от COVID-19 останется Вакцинация от коронавируса останется и после завершения пандемии, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора. "Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет", - сказала Попова. 2022-02-02T10:31 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19