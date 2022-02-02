https://ria.ru/20220202/vaktsina-1770678874.html
Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса
Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022
Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса
Вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила глава ФМБА РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:36
2022-02-02T14:36
2022-02-02T15:32
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения государственных наград."Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина <...>, отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса. <...> Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", — сказала она.Речь идет о препарате "Конвасэл", создатели подали документы на его регистрацию 21 января. В пресс-службе агентства, рассказывая о результатах клинического исследования, отметили, что вакцина "формирует подтвержденный иммунитет, препятствующий развитию инфекции, рост титров специфических антител IgG против белка N, пролиферацию специфически активируемых CD+4 T-клеток, а также внутриклеточную вирус-нейтрализацию". По данным ФМБА, ни один из добровольцев за время наблюдения не заболел COVID-19."Конвасэл" планируют производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.Доступны четыре вакцины: "Спутник V" и бустер "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ведется разработка еще нескольких препаратов.
https://ria.ru/20220121/vaktsina-1769002261.html
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вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19
14:36 02.02.2022 (обновлено: 15:32 02.02.2022)
Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса
Глава ФМБА Скворцова заявила, что вакцина от коронавируса "Конвасэл" хорошо переносится
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения государственных наград.
"Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина <...>, отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса. <...> Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", — сказала она.
Речь идет о препарате "Конвасэл", создатели подали документы на его регистрацию 21 января.
В пресс-службе агентства, рассказывая о результатах клинического исследования, отметили, что вакцина "формирует подтвержденный иммунитет, препятствующий развитию инфекции, рост титров специфических антител IgG против белка N, пролиферацию специфически активируемых CD+4 T-клеток, а также внутриклеточную вирус-нейтрализацию". По данным ФМБА, ни один из добровольцев за время наблюдения не заболел COVID-19.
"Конвасэл" планируют производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
Доступны четыре вакцины: "Спутник V" и бустер "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ведется разработка еще нескольких препаратов.