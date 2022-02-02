https://ria.ru/20220202/vaktsina-1770678874.html

Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса

Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса - РИА Новости, 02.02.2022

Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против коронавируса

Вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила глава ФМБА РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:36

2022-02-02T14:36

2022-02-02T15:32

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства, хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения государственных наград."Сейчас на регистрации находится инновационная вакцина <...>, отличающаяся высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса. <...> Эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком", — сказала она.Речь идет о препарате "Конвасэл", создатели подали документы на его регистрацию 21 января. В пресс-службе агентства, рассказывая о результатах клинического исследования, отметили, что вакцина "формирует подтвержденный иммунитет, препятствующий развитию инфекции, рост титров специфических антител IgG против белка N, пролиферацию специфически активируемых CD+4 T-клеток, а также внутриклеточную вирус-нейтрализацию". По данным ФМБА, ни один из добровольцев за время наблюдения не заболел COVID-19."Конвасэл" планируют производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.Доступны четыре вакцины: "Спутник V" и бустер "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ведется разработка еще нескольких препаратов.

https://ria.ru/20220121/vaktsina-1769002261.html

https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767288468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вакцинация россиян от covid-19, общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус covid-19