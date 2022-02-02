https://ria.ru/20220202/turizm-1770434798.html

Названы основные тенденции туризма в 2022 году

Названы основные тенденции туризма в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2022

Названы основные тенденции туризма в 2022 году

Эксперты назвали основные тенденции туристического сезона 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:36

2022-02-02T00:36

2022-02-02T00:36

туризм

отдых

калининград

воронеж

сочи

волгоград

москва

ялта

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты назвали основные тенденции туристического сезона 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.В первую очередь, поменялась география путешествий, следует из данных бронирований жилья. Если раньше туристы предпочитали проводить отпуск в Ялте, Сочи и Алуште, то в этом году спрос заметно увеличился на отдых в Уфе (+500 процентов), Волгограде (+400), Калининграде (+350), а также в Москве, Воронеже, Бахчисарае, селе Лермонтово.Кроме того, начал постепенно уходить в прошлое отдых в частном секторе. "На смену ему приходят концептуальные и тематические отели с дизайнерскими интерьерами", — пояснили в пресс-службе.Также эксперты обратили внимание, что владельцы объектов размещения стараются быть гибкими, чтобы "оставаться на плаву". Все чаще их гостями становятся удаленщики — новый тип туристов.Что касается цен, отдых подорожал на пять процентов по сравнению с 2021 годом, отмечают аналитики. В среднем, путешественники бронируют отели за 5400 рублей в сутки.

https://ria.ru/20220131/turtsiya-1770286192.html

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москва

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