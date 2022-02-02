Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220202/turizm-1770434798.html
Названы основные тенденции туризма в 2022 году
Названы основные тенденции туризма в 2022 году - РИА Новости, 02.02.2022
Названы основные тенденции туризма в 2022 году
Эксперты назвали основные тенденции туристического сезона 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T00:36
2022-02-02T00:36
туризм
отдых
калининград
воронеж
сочи
волгоград
москва
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153352/37/1533523783_0:92:1999:1216_1920x0_80_0_0_2804fefe1f3a15051de013f7902a485e.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты назвали основные тенденции туристического сезона 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.В первую очередь, поменялась география путешествий, следует из данных бронирований жилья. Если раньше туристы предпочитали проводить отпуск в Ялте, Сочи и Алуште, то в этом году спрос заметно увеличился на отдых в Уфе (+500 процентов), Волгограде (+400), Калининграде (+350), а также в Москве, Воронеже, Бахчисарае, селе Лермонтово.Кроме того, начал постепенно уходить в прошлое отдых в частном секторе. "На смену ему приходят концептуальные и тематические отели с дизайнерскими интерьерами", — пояснили в пресс-службе.Также эксперты обратили внимание, что владельцы объектов размещения стараются быть гибкими, чтобы "оставаться на плаву". Все чаще их гостями становятся удаленщики — новый тип туристов.Что касается цен, отдых подорожал на пять процентов по сравнению с 2021 годом, отмечают аналитики. В среднем, путешественники бронируют отели за 5400 рублей в сутки.
https://ria.ru/20220131/turtsiya-1770286192.html
калининград
воронеж
сочи
волгоград
москва
ялта
алушта
бахчисарай (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153352/37/1533523783_128:0:1872:1308_1920x0_80_0_0_a538eb4458465c2636e0232bb655aafe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отдых, калининград, воронеж, сочи, волгоград, москва, ялта, новости - туризм, алушта, бахчисарай (крым), туристы, цены, отели, туризм
00:36 02.02.2022
 
Названы основные тенденции туризма в 2022 году

Tvil.ru: в 2022 году поменялась география путешествий и уходит спрос на частный сектор

© Depositphotos / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Depositphotos / luengo_ua
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Эксперты назвали основные тенденции туристического сезона 2022 года, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
В первую очередь, поменялась география путешествий, следует из данных бронирований жилья. Если раньше туристы предпочитали проводить отпуск в Ялте, Сочи и Алуште, то в этом году спрос заметно увеличился на отдых в Уфе (+500 процентов), Волгограде (+400), Калининграде (+350), а также в Москве, Воронеже, Бахчисарае, селе Лермонтово.

Кроме того, начал постепенно уходить в прошлое отдых в частном секторе. "На смену ему приходят концептуальные и тематические отели с дизайнерскими интерьерами", — пояснили в пресс-службе.
Также эксперты обратили внимание, что владельцы объектов размещения стараются быть гибкими, чтобы "оставаться на плаву". Все чаще их гостями становятся удаленщики — новый тип туристов.
Что касается цен, отдых подорожал на пять процентов по сравнению с 2021 годом, отмечают аналитики. В среднем, путешественники бронируют отели за 5400 рублей в сутки.
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 19:13Туризм
Россияне стали лидерами по числу туристов в Турции в 2021 году
 
ТуризмОтдыхКалининградВоронежСочиВолгоградМоскваЯлтаНовости - ТуризмАлуштаБахчисарай (Крым)туристыЦеныОтелиТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала