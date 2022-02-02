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Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого - РИА Новости, 02.02.2022
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:56
2022-02-02T12:03
россия
владимир путин
лев толстой (писатель)
культура
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого", - говорится в документе.Кроме того, правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке к проведению празднования и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий."Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого", - добавляется в сообщении.
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россия, владимир путин, лев толстой (писатель), культура, общество
11:56 02.02.2022 (обновлено: 12:03 02.02.2022)
 
Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Льва Толстого

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Учитывая выдающийся вклад Л. Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого", - говорится в документе.
Кроме того, правительству РФ поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке к проведению празднования и утвердить его состав, а также разработать и утвердить план основных мероприятий.
"Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого", - добавляется в сообщении.
Писатель Лев Толстой - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября 2021, 07:00Авторы
Лев Толстой: "русские горки" великого старца
 
РоссияВладимир ПутинЛев Толстой (писатель)КультураОбщество
 
 
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