16:01 02.02.2022 (обновлено: 16:02 02.02.2022)
Студентам РЭУ, спасшим девушку при пожаре в Чертаново, помогут материально
Университет поможет студентам РЭУ, спасшим девушку при пожаре в Чертаново
© Фото : ЦККиСО РЭУ им. Г. В. ПлехановаРоссийский экономический университет имени Г.В. Плеханова
© Фото : ЦККиСО РЭУ им. Г. В. Плеханова
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Студентам Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, спасшим девушку при пожаре в доме в московском Чертаново, университет окажет материальную помощь и бесплатно поселит в общежитие до конца обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Пожар на 50 квадратных метрах произошел в минувшую субботу, 29 января, в квартире на девятом этаже по Дорожной улице. Два человека получили ожоги, а среди спасенных оказалась девушка, которой два студента помогли перебраться в окно восьмого этажа – видео с чудесным спасением разлетелось по социальным сетям.
"Проблемы, возникшие впоследствии пожара, ребятам не придется преодолевать самим. Ректором Плехановского университета Иваном Лобановым принято решение: предоставить студентам бесплатное размещение в общежитии до конца обучения, выделить средства на поддержку и реабилитацию. С больницей ведется активный диалог об оказании помощи в реабилитации. А также оказать материальную помощь", - говорится в сообщении.
Руководство вуза заявило, что гордится студентами, которые не побоялись за свои жизни и спасли девушку.
По информации следствия, пожар случился из-за поджога, который устроил 42-летний неоднократно судимый мужчина. В ходе допроса обвиняемый рассказал, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы и поджег их, сообщили в столичном главке СК РФ. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
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