https://ria.ru/20220202/studenty-1770692630.html

Студентам РЭУ, спасшим девушку при пожаре в Чертаново, помогут материально

Студентам РЭУ, спасшим девушку при пожаре в Чертаново, помогут материально - РИА Новости, 02.02.2022

Студентам РЭУ, спасшим девушку при пожаре в Чертаново, помогут материально

Студентам Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, спасшим девушку при пожаре в доме в московском Чертаново, университет окажет... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:01

2022-02-02T16:01

2022-02-02T16:02

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Студентам Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, спасшим девушку при пожаре в доме в московском Чертаново, университет окажет материальную помощь и бесплатно поселит в общежитие до конца обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Пожар на 50 квадратных метрах произошел в минувшую субботу, 29 января, в квартире на девятом этаже по Дорожной улице. Два человека получили ожоги, а среди спасенных оказалась девушка, которой два студента помогли перебраться в окно восьмого этажа – видео с чудесным спасением разлетелось по социальным сетям."Проблемы, возникшие впоследствии пожара, ребятам не придется преодолевать самим. Ректором Плехановского университета Иваном Лобановым принято решение: предоставить студентам бесплатное размещение в общежитии до конца обучения, выделить средства на поддержку и реабилитацию. С больницей ведется активный диалог об оказании помощи в реабилитации. А также оказать материальную помощь", - говорится в сообщении.Руководство вуза заявило, что гордится студентами, которые не побоялись за свои жизни и спасли девушку.По информации следствия, пожар случился из-за поджога, который устроил 42-летний неоднократно судимый мужчина. В ходе допроса обвиняемый рассказал, что принес к двери личные вещи бывшей сожительницы и поджег их, сообщили в столичном главке СК РФ. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

https://ria.ru/20220131/pozhar-1770321781.html

https://ria.ru/20220201/podzhog-1770453577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)