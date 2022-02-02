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В Саратове после падения ледяной глыбы госпитализировали женщину
В Саратове после падения ледяной глыбы госпитализировали женщину - РИА Новости, 02.02.2022
В Саратове после падения ледяной глыбы госпитализировали женщину
Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома рухнула ледяная глыба, сообщили... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:24
2022-02-02T15:24
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома рухнула ледяная глыба, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ."Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в результате схода с крыши ледяной глыбы. По предварительным данным, 2 февраля 2022 года 58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома 4 по улице Провиантской города Саратова. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и дадут объективную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома, добавили в СК.В областной прокуратуре отметили, что взяли проверку следствия на контроль, а также организовали прокурорскую проверку."Прокуратурой района будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц управляющей ООО "Ремком", в обслуживании которой находится многоквартирный дом, на предмет бездействия по очистке крыши дома от снега и наледи, непринятия мер по обеспечению безопасности граждан и своевременного информирования пешеходов об опасном участке тротуара. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - указывается в сообщении.Ранее сообщалось о пяти подобных случаях: 6 января жительницу Саратова госпитализировали в состоянии средней тяжести после того, как на нее рухнула глыба снега с крыши многоквартирного дома, 7 января на другую женщину рухнула ледяная глыба с крыши торгового комплекса в центре города, 19 января пострадала 54-летняя женщина, на которую с крыши упала снежная глыба, 31 января - 36-летняя местная жительница, на которую рухнула снежная масса с крыши дома, а 1 февраля - на 22-летнюю девушку упала снежная масса с крыши дома по улице Мичурина.
https://ria.ru/20220201/balashikha-1770516733.html
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происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
15:24 02.02.2022
 
В Саратове после падения ледяной глыбы госпитализировали женщину

В Саратове после падения ледяной глыбы с крыши дома госпитализировали женщину

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома рухнула ледяная глыба, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в результате схода с крыши ледяной глыбы. По предварительным данным, 2 февраля 2022 года 58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома 4 по улице Провиантской города Саратова. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и дадут объективную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома, добавили в СК.
В областной прокуратуре отметили, что взяли проверку следствия на контроль, а также организовали прокурорскую проверку.
"Прокуратурой района будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц управляющей ООО "Ремком", в обслуживании которой находится многоквартирный дом, на предмет бездействия по очистке крыши дома от снега и наледи, непринятия мер по обеспечению безопасности граждан и своевременного информирования пешеходов об опасном участке тротуара. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - указывается в сообщении.
Ранее сообщалось о пяти подобных случаях: 6 января жительницу Саратова госпитализировали в состоянии средней тяжести после того, как на нее рухнула глыба снега с крыши многоквартирного дома, 7 января на другую женщину рухнула ледяная глыба с крыши торгового комплекса в центре города, 19 января пострадала 54-летняя женщина, на которую с крыши упала снежная глыба, 31 января - 36-летняя местная жительница, на которую рухнула снежная масса с крыши дома, а 1 февраля - на 22-летнюю девушку упала снежная масса с крыши дома по улице Мичурина.
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