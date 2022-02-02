https://ria.ru/20220202/saratov-1770686517.html

В Саратове после падения ледяной глыбы госпитализировали женщину

В Саратове после падения ледяной глыбы госпитализировали женщину - РИА Новости, 02.02.2022

В Саратове после падения ледяной глыбы госпитализировали женщину

Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома рухнула ледяная глыба, сообщили... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:24

2022-02-02T15:24

2022-02-02T15:24

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg

САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Следователи и прокуратура проводят проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома рухнула ледяная глыба, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ."Проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в результате схода с крыши ледяной глыбы. По предварительным данным, 2 февраля 2022 года 58-летняя женщина получила телесные повреждения в результате схода ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома 4 по улице Провиантской города Саратова. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента и дадут объективную правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома, добавили в СК.В областной прокуратуре отметили, что взяли проверку следствия на контроль, а также организовали прокурорскую проверку."Прокуратурой района будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц управляющей ООО "Ремком", в обслуживании которой находится многоквартирный дом, на предмет бездействия по очистке крыши дома от снега и наледи, непринятия мер по обеспечению безопасности граждан и своевременного информирования пешеходов об опасном участке тротуара. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - указывается в сообщении.Ранее сообщалось о пяти подобных случаях: 6 января жительницу Саратова госпитализировали в состоянии средней тяжести после того, как на нее рухнула глыба снега с крыши многоквартирного дома, 7 января на другую женщину рухнула ледяная глыба с крыши торгового комплекса в центре города, 19 января пострадала 54-летняя женщина, на которую с крыши упала снежная глыба, 31 января - 36-летняя местная жительница, на которую рухнула снежная масса с крыши дома, а 1 февраля - на 22-летнюю девушку упала снежная масса с крыши дома по улице Мичурина.

https://ria.ru/20220201/balashikha-1770516733.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)