https://ria.ru/20220202/sanktsii-1770657520.html
В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США
В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США
Россия имеет планы по хеджированию рисков и минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:13
2022-02-02T13:13
2022-02-02T14:05
россия
в мире
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия имеет планы по хеджированию рисков и минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным поведением Штатов и призывает отказаться от провокационных действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте", - добавил Песков.
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россия, в мире, дмитрий песков, сша
13:13 02.02.2022 (обновлено: 14:05 02.02.2022)
В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США
Пресс-секретарь Путина Песков: у России есть планы по минимизации последствий санкций США