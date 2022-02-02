https://ria.ru/20220202/sanktsii-1770657520.html

В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США

В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США - РИА Новости, 02.02.2022

В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США

Россия имеет планы по хеджированию рисков и минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:13

2022-02-02T13:13

2022-02-02T14:05

россия

в мире

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия имеет планы по хеджированию рисков и минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным поведением Штатов и призывает отказаться от провокационных действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220202/rossiya-1770659128.html

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россия, в мире, дмитрий песков, сша