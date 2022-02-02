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В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США
В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США
Россия имеет планы по хеджированию рисков и минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:13
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россия
в мире
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия имеет планы по хеджированию рисков и минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным поведением Штатов и призывает отказаться от провокационных действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте", - добавил Песков.
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россия, в мире, дмитрий песков, сша
13:13 02.02.2022 (обновлено: 14:05 02.02.2022)
 
В Кремле обеспокоились непредсказуемым санкционным поведением США

Пресс-секретарь Путина Песков: у России есть планы по минимизации последствий санкций США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Россия имеет планы по хеджированию рисков и минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, Москва обеспокоена непредсказуемым санкционным поведением Штатов и призывает отказаться от провокационных действий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле, безусловно, обеспокоены, ибо санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо. США сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане. Планы есть. Планы по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", - сказал Песков.
"Но еще раз повторяю, мы последовательно призываем США отказаться от провокационных действий и отказаться от нагнетания напряженности на европейском континенте", - добавил Песков.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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