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Белоруссия отказалась от зарубежных участков для голосования на референдуме
Белоруссия отказалась от зарубежных участков для голосования на референдуме - РИА Новости, 02.02.2022
Белоруссия отказалась от зарубежных участков для голосования на референдуме
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что во время референдума по изменению конституции республики участки для голосования за рубежом открывать... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:21
2022-02-02T18:32
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что во время референдума по изменению конституции республики участки для голосования за рубежом открывать не планируется."Да", - сказал Глаз в среду, комментируя госСМИ информацию, что рамках подготовки предстоящего референдума белорусские загранучреждения не создавали на своей базе избирательные участки. Комментарий пресс-секретаря размещен на сайте министерства.Он отметил, что в соответствии с избирательным кодексом участки для голосования за пределами Белоруссии образуются руководителями загранучреждений, но это - их компетенция. "При принятии решения каждый руководитель обязан комплексно учесть целый ряд факторов: от количества стоящих на консульском учете граждан Беларуси до эпидемиологической ситуации в стране пребывания. При этом абсолютный приоритет – обеспечение безопасности, как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения", - подчеркнул Глаз. Он отметил, что по разным причинам участки за рубежом открыты не будут.
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белоруссия, в мире, мид белоруссии
18:21 02.02.2022 (обновлено: 18:32 02.02.2022)
 
Белоруссия отказалась от зарубежных участков для голосования на референдуме

Белоруссия не планирует открывать зарубежные участки для голосования на референдуме

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что во время референдума по изменению конституции республики участки для голосования за рубежом открывать не планируется.
"Да", - сказал Глаз в среду, комментируя госСМИ информацию, что рамках подготовки предстоящего референдума белорусские загранучреждения не создавали на своей базе избирательные участки. Комментарий пресс-секретаря размещен на сайте министерства.
Он отметил, что в соответствии с избирательным кодексом участки для голосования за пределами Белоруссии образуются руководителями загранучреждений, но это - их компетенция. "При принятии решения каждый руководитель обязан комплексно учесть целый ряд факторов: от количества стоящих на консульском учете граждан Беларуси до эпидемиологической ситуации в стране пребывания. При этом абсолютный приоритет – обеспечение безопасности, как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения", - подчеркнул Глаз. Он отметил, что по разным причинам участки за рубежом открыты не будут.
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