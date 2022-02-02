https://ria.ru/20220202/razgovor-1770658871.html

В Кремле пообещали сообщить, если разговор Путина и Джонсона состоится

В Кремле пообещали сообщить, если разговор Путина и Джонсона состоится - РИА Новости, 02.02.2022

В Кремле пообещали сообщить, если разговор Путина и Джонсона состоится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говоря о перспективах разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:18

2022-02-02T13:18

2022-02-02T13:24

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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говоря о перспективах разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Кремль разговор не анонсировал и не будет, а если состоится – сообщат."Как вы знаете, мы не анонсировали ни одного разговора с премьер-министром Джонсоном и не будем его анонсировать и далее", - сказал Песков о разговоре Путина и Джонсона.По словам Пескова, если такой разговор состоится, то об этом сообщат.Москва открыта для общения со всеми, включая тех, кто не имеет понимания о происходящем в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о целесообразности разговора российского лидера Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном."Смысл есть в разговоре с кем угодно, Россия всегда, тем более президент Путин, он открыт для общения со всеми. Даже тем, кто полностью заблуждается в происходящем и не имеет четкого понимания о происходящем в нашей стране, он всегда готов дать исчерпывающее разъяснения", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть ли смысл в разговоре Путина и Джонсона.Ранее канцелярия британского премьера сообщала, что премьер Борис Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Позднее в СМИ появились сообщения, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного на понедельник разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене звонка, заявил, что переговорит с российским лидером "как только сможет".

https://ria.ru/20220201/razgovor-1770406561.html

https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770618450.html

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