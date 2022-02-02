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В Госдуме прокомментировали слова Псаки, назвавшей Россию лисой в курятнике
В Госдуме прокомментировали слова Псаки, назвавшей Россию лисой в курятнике - РИА Новости, 02.02.2022
В Госдуме прокомментировали слова Псаки, назвавшей Россию лисой в курятнике
Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя высказывания представителей властей США, сравнивших Россию с лисой в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:27
2022-02-02T10:37
в мире
сша
россия
украина
госдума рф
дженнифер псаки
вячеслав никонов
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя высказывания представителей властей США, сравнивших Россию с лисой в курятнике, сообщил об оскорбительности для Киева данных высказываний, а также отметил, что не стоит путать лису и медведя.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России, которую она сравнила с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами. До этого аналогичное сравнение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что лиса хочет атаковать курятник, потому что "куры представляют угрозу"."Блинкен и Псаки сравнили Россию с лисой на крыше курятника, кричащей об опасности от кур… Оскорбительно называть Украину курятником. Это достойно протеста Киева… Продолжая сказочную терминологию, в курятнике давно поселился Шерхан и подтягиваются табаки. Кур там поэтому уже почти не осталось. И ни одного петуха, вот и некому выразить протест. Не стоит путать лису и медведя - с учетом последствий", - написал Никонов в своем telegram-канале.
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в мире, сша, россия, украина, госдума рф, дженнифер псаки, вячеслав никонов
10:27 02.02.2022 (обновлено: 10:37 02.02.2022)
 
В Госдуме прокомментировали слова Псаки, назвавшей Россию лисой в курятнике

Депутат Госдумы Никонов о словах Псаки: оскорбительно называть Украину курятником

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вячеслав Никонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя высказывания представителей властей США, сравнивших Россию с лисой в курятнике, сообщил об оскорбительности для Киева данных высказываний, а также отметил, что не стоит путать лису и медведя.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России, которую она сравнила с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами. До этого аналогичное сравнение сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что лиса хочет атаковать курятник, потому что "куры представляют угрозу".
"Блинкен и Псаки сравнили Россию с лисой на крыше курятника, кричащей об опасности от кур… Оскорбительно называть Украину курятником. Это достойно протеста Киева… Продолжая сказочную терминологию, в курятнике давно поселился Шерхан и подтягиваются табаки. Кур там поэтому уже почти не осталось. И ни одного петуха, вот и некому выразить протест. Не стоит путать лису и медведя - с учетом последствий", - написал Никонов в своем telegram-канале.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 23:31
Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
 
В миреСШАРоссияУкраинаГосдума РФДженнифер ПсакиВячеслав Никонов
 
 
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