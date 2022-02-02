https://ria.ru/20220202/predprinimateli-1770678272.html

Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы

Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы - РИА Новости, 02.02.2022

Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы

Число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, за 2021 год выросло на 21,6 тысячи, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:45

2022-02-02T14:45

2022-02-02T14:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, за 2021 год выросло на 21,6 тысячи, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).После регистрации на инвестиционном портале пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам. В минувшем году предприниматели воспользовались ими более 150 тысяч раз.Отмечается, что регистрация на инвестпортале удобна для предпринимателей, которые уже являются пользователями московской цифровой экосистемы. Они могут авторизоваться через единую городскую учетную запись Mos.ID или с помощью своего аккаунта на столичном Портале поставщиков. Это позволяет практически мгновенно получить доступ к нужным сервисам – без необходимости каждый раз заполнять информацию о себе и своей компании, а также запоминать разные связки логина и пароля.Например, через сайт можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии, в режиме 3D ознакомится с объектами недвижимости, выставленными городом на торги, или записаться на очный осмотр, изучить лотовую документацию, а также обратиться за консультацией к специалистам. Система позволяет не только отслеживать изменение статусов по интересующим лотам, но и заключать соглашения по результатам имущественных торгов в электронном виде.Зарегистрированные пользователи портала, соответствующие определенным критериям, могут онлайн подать заявки на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или якорного резидента для получения региональных налоговых льгот и льгот по аренде земли. Это дает возможность снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов."Особенностью личного кабинета является возможность его самостоятельной донастройки: добавления необходимых элементов, отслеживания избранных объектов торгов, сравнения их с другими лотами, управления личным календарем, хранения и подписания документов по сделкам и многого другого. Личный кабинет также доступен в мобильном приложении Investmoscow, которое можно скачать в App Store и Google Play", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://ria.ru/20220126/park-1769567730.html

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александр прохоров, владимир ефимов (политик), москва, экономика