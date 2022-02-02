Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, за 2021 год выросло на 21,6 тысячи, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
После регистрации на инвестиционном портале пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам. В минувшем году предприниматели воспользовались ими более 150 тысяч раз.
"Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что регистрация на инвестпортале удобна для предпринимателей, которые уже являются пользователями московской цифровой экосистемы. Они могут авторизоваться через единую городскую учетную запись Mos.ID или с помощью своего аккаунта на столичном Портале поставщиков. Это позволяет практически мгновенно получить доступ к нужным сервисам – без необходимости каждый раз заполнять информацию о себе и своей компании, а также запоминать разные связки логина и пароля.
Например, через сайт можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии, в режиме 3D ознакомится с объектами недвижимости, выставленными городом на торги, или записаться на очный осмотр, изучить лотовую документацию, а также обратиться за консультацией к специалистам. Система позволяет не только отслеживать изменение статусов по интересующим лотам, но и заключать соглашения по результатам имущественных торгов в электронном виде.
Зарегистрированные пользователи портала, соответствующие определенным критериям, могут онлайн подать заявки на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или якорного резидента для получения региональных налоговых льгот и льгот по аренде земли. Это дает возможность снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов.
"Особенностью личного кабинета является возможность его самостоятельной донастройки: добавления необходимых элементов, отслеживания избранных объектов торгов, сравнения их с другими лотами, управления личным календарем, хранения и подписания документов по сделкам и многого другого. Личный кабинет также доступен в мобильном приложении Investmoscow, которое можно скачать в App Store и Google Play", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.