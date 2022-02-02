Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220202/predprinimateli-1770678272.html
Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы
Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы - РИА Новости, 02.02.2022
Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы
Число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, за 2021 год выросло на 21,6 тысячи, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:45
2022-02-02T14:45
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96357/34/963573480_0:128:2500:1534_1920x0_80_0_0_efc374242c3d26ef320a227253dcb0bc.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, за 2021 год выросло на 21,6 тысячи, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).После регистрации на инвестиционном портале пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам. В минувшем году предприниматели воспользовались ими более 150 тысяч раз.Отмечается, что регистрация на инвестпортале удобна для предпринимателей, которые уже являются пользователями московской цифровой экосистемы. Они могут авторизоваться через единую городскую учетную запись Mos.ID или с помощью своего аккаунта на столичном Портале поставщиков. Это позволяет практически мгновенно получить доступ к нужным сервисам – без необходимости каждый раз заполнять информацию о себе и своей компании, а также запоминать разные связки логина и пароля.Например, через сайт можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии, в режиме 3D ознакомится с объектами недвижимости, выставленными городом на торги, или записаться на очный осмотр, изучить лотовую документацию, а также обратиться за консультацией к специалистам. Система позволяет не только отслеживать изменение статусов по интересующим лотам, но и заключать соглашения по результатам имущественных торгов в электронном виде.Зарегистрированные пользователи портала, соответствующие определенным критериям, могут онлайн подать заявки на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или якорного резидента для получения региональных налоговых льгот и льгот по аренде земли. Это дает возможность снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов."Особенностью личного кабинета является возможность его самостоятельной донастройки: добавления необходимых элементов, отслеживания избранных объектов торгов, сравнения их с другими лотами, управления личным календарем, хранения и подписания документов по сделкам и многого другого. Личный кабинет также доступен в мобильном приложении Investmoscow, которое можно скачать в App Store и Google Play", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
https://ria.ru/20220126/park-1769567730.html
https://ria.ru/20220110/investportal-1767139400.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96357/34/963573480_144:0:2357:1660_1920x0_80_0_0_0d9bf40287a2e72b8b8a58c07c2bb189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр прохоров, владимир ефимов (политик), москва, экономика
14:45 02.02.2022
 

Почти 22 тысячи новых предпринимателей пришли на инвестпортал Москвы

© Fotolia / Hoda BogdanРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Fotolia / Hoda Bogdan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом на инвестиционном портале Москвы, за 2021 год выросло на 21,6 тысячи, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
После регистрации на инвестиционном портале пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам. В минувшем году предприниматели воспользовались ими более 150 тысяч раз.
"Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что регистрация на инвестпортале удобна для предпринимателей, которые уже являются пользователями московской цифровой экосистемы. Они могут авторизоваться через единую городскую учетную запись Mos.ID или с помощью своего аккаунта на столичном Портале поставщиков. Это позволяет практически мгновенно получить доступ к нужным сервисам – без необходимости каждый раз заполнять информацию о себе и своей компании, а также запоминать разные связки логина и пароля.
Новый московский индустриальный парк Руднево - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 12:00Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Индустриальный парк "Руднево" войдет в топ-10 в России по объему площадей
Например, через сайт можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии, в режиме 3D ознакомится с объектами недвижимости, выставленными городом на торги, или записаться на очный осмотр, изучить лотовую документацию, а также обратиться за консультацией к специалистам. Система позволяет не только отслеживать изменение статусов по интересующим лотам, но и заключать соглашения по результатам имущественных торгов в электронном виде.
Зарегистрированные пользователи портала, соответствующие определенным критериям, могут онлайн подать заявки на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или якорного резидента для получения региональных налоговых льгот и льгот по аренде земли. Это дает возможность снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов.
"Особенностью личного кабинета является возможность его самостоятельной донастройки: добавления необходимых элементов, отслеживания избранных объектов торгов, сравнения их с другими лотами, управления личным календарем, хранения и подписания документов по сделкам и многого другого. Личный кабинет также доступен в мобильном приложении Investmoscow, которое можно скачать в App Store и Google Play", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:00Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестпортал Москвы в 2021 году посетили почти три миллиона раз
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала