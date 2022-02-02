https://ria.ru/20220202/predlozheniya-1770729428.html

Пентагон заявил, что не публиковал в Pais ответ на предложения России

Пентагон заявил, что не публиковал в Pais ответ на предложения России - РИА Новости, 02.02.2022

Пентагон заявил, что не публиковал в Pais ответ на предложения России

США не публиковали свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности, заявил в среду на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:18

2022-02-02T18:18

2022-02-02T19:26

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. США не публиковали свой ответ на предложения России по гарантиям безопасности, заявил в среду на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя резонансный материал в испанской газете Pais.В среду испанская газета Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."США со своей стороны не публиковали ответ", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Пентагона добавил, что данный документ "подтверждает всему миру то, что США всегда заявляли и ранее"."Нет различий в том, о чем мы заявляем публично, и о чем говорим в ходе частных дискуссий. НАТО и их партнеры едины в своей решимости и открыты для конструктивных, серьезных обсуждений... Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения (ситуации вокруг Украины - ред.), как она о том заявляет, то данный документ проясняет, что такая возможность существует", - указал Кирби.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20220202/pentagon-1770726894.html

https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770731299.html

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