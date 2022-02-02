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В Тюменской области загорелась база отдыха

В Тюменской области загорелась база отдыха - РИА Новости, 02.02.2022

В Тюменской области загорелась база отдыха

База отдыха загорелась на площади порядка 600 квадратных метров в Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:20

2022-02-02T11:20

2022-02-02T12:25

происшествия

тюменская область

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новости - туризм

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. База отдыха загорелась на площади порядка 600 квадратных метров в Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На 20-м километре Ялуторского тракта полностью охвачено огнем здание проката на территории базы отдыха", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 30 человек и 12 единиц техники.

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происшествия, тюменская область, новости - туризм