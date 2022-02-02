https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html

Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО

Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО - РИА Новости, 02.02.2022

Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО

Испанская газета Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:17

2022-02-02T10:17

2022-02-02T12:28

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Испанская газета Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.Соответствующий файл опубликован на онлайн-странице издания под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное Россией 17 декабря", они маркированы Киевом и Мадридом. При этом известно, что Украину ранее проинформировали об их содержании.В предоставленных материалах говорится, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы:Как утверждается, Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.В целом американская сторона и Североатлантический альянс готовы обсуждать подписание с Россией документа по вопросам безопасности. При этом НАТО заявила, что не хочет конфронтации, однако не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам.Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность материалов, опубликованных El Pais. Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущения расширения на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.В опубликованных El Pais материалах также говорится, что НАТО продолжают твердо придерживаться политики "открытых дверей", но, как ранее сказал Путин, в документах альянса она нигде не закреплена.

https://ria.ru/20220201/protivorechiya-1770574619.html

https://ria.ru/20220201/bezopasnost-1770559270.html

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энтони блинкен, сша, москва, россия, нато