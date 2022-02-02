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Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым
Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым - РИА Новости, 02.02.2022
Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым
Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила о готовности оказать помощь украинским властям в их стремлении понять,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:49
2022-02-02T08:49
общество
наталья поклонская
владимир путин
россия
севастополь
киев
оон
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила о готовности оказать помощь украинским властям в их стремлении понять, почему полуостров воссоединился с Россией.Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Главой комиссии избран депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин."Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках - как на русском, так и на украинском", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, спустя восемь лет в Верховной раде Украины все-таки задались вопросом, что явилось причиной проведения референдума в Крыму.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20211229/poklonskaya-1766059456.html
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общество, наталья поклонская, владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, верховная рада украины
08:49 02.02.2022
 
Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым

Экс-прокурор Поклонская заявила о готовности помочь Киеву осознать, почему ушел Крым

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Наталья Поклонская. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила о готовности оказать помощь украинским властям в их стремлении понять, почему полуостров воссоединился с Россией.
Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Главой комиссии избран депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Поклонская призвала Киев заняться организаторами "Евромайдана"
"Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках - как на русском, так и на украинском", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, спустя восемь лет в Верховной раде Украины все-таки задались вопросом, что явилось причиной проведения референдума в Крыму.
"Это позитивный сдвиг хотя бы потому, что есть намек на признание очевидных вещей - референдум прошел и для этого была причина. Заключается эта причина в том, что кровавые события на майдане 2013-2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум", - сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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ОбществоНаталья ПоклонскаяВладимир ПутинРоссияСевастопольКиевООНВерховная Рада Украины
 
 
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