https://ria.ru/20220202/poklonskaya-1770608326.html

Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым

Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым - РИА Новости, 02.02.2022

Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым

Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила о готовности оказать помощь украинским властям в их стремлении понять,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:49

2022-02-02T08:49

2022-02-02T08:49

общество

наталья поклонская

владимир путин

россия

севастополь

киев

оон

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила о готовности оказать помощь украинским властям в их стремлении понять, почему полуостров воссоединился с Россией.Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Главой комиссии избран депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин."Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках - как на русском, так и на украинском", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, спустя восемь лет в Верховной раде Украины все-таки задались вопросом, что явилось причиной проведения референдума в Крыму.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/poklonskaya-1766059456.html

https://ria.ru/20211114/poklonskaya-1759005805.html

россия

севастополь

киев

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общество, наталья поклонская, владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, верховная рада украины