Поклонская готова помочь Киеву осознать, почему ушел Крым
Экс-прокурор Поклонская заявила о готовности помочь Киеву осознать, почему ушел Крым
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы VII созыва, экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская заявила о готовности оказать помощь украинским властям в их стремлении понять, почему полуостров воссоединился с Россией.
Верховная рада Украины на заседании во вторник создала временную комиссию по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма. Главой комиссии избран депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин.
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"Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках - как на русском, так и на украинском", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, спустя восемь лет в Верховной раде Украины все-таки задались вопросом, что явилось причиной проведения референдума в Крыму.
"Это позитивный сдвиг хотя бы потому, что есть намек на признание очевидных вещей - референдум прошел и для этого была причина. Заключается эта причина в том, что кровавые события на майдане 2013-2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум", - сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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