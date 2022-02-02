13:35 02.02.2022 (обновлено: 23:12 02.02.2022)
Суд ЕС отклонил иск PGNiG об отмене решения ЕК по делу против "Газпрома"
Суд ЕС общей юрисдикции отклонил иск PGNiG об отмене решения ЕК по делу против "Газпрома"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с логотипом польской нефтяной и газовой компании PGNiG
Баннер с логотипом польской нефтяной и газовой компании PGNiG
БРЮССЕЛЬ, 2 фев — РИА Новости. Суд ЕС общей юрисдикции в среду отклонил иск полькой PGNiG с требованием аннулировать решение Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома", принятое в мае 2018 года, говорится в сообщении суда.
"Суд общей юрисдикции отклоняет иск против решения комиссии", — говорится в релизе.
После длительного диалога ЕК в мае 2018 года завершила это расследование без штрафов для "Газпрома", однако наложила на российскую компанию ряд обязательств, касающихся работы в определенных странах Центральной и Восточной Европы, за нарушение которых могут быть введены штрафные санкции в размере до десяти процентов от глобального оборота компании.
В частности, "Газпром" должен был снять барьеры по трансграничной перепродаже газа в Центральной и Восточной Европе. Клиенты из региона также получали право требовать от "Газпрома" более низких цен на газ, если те не будут соотноситься с уровнем конкурентных цен Западной Европы.
PGNiG в октябре 2018 года подала иск с требованием отменить решение ЕК по этому антимонопольному делу.
При этом суд поддержал апелляцию PGNiG на другое решение ЕК, поданную 25 июня 2019 года. Польская компания просила суд частично или полностью аннулировать решение Еврокомиссии, которая отклонила ее жалобу от 9 марта 2017 года о нарушении "Газпромом" правил Евросоюза. Эта жалоба касалась вопросов, которые рассматривались в рамках антимонопольного разбирательства, и была отклонена комиссией в апреле 2019 года.
"Суд общей юрисдикции отменяет решение комиссии об отклонении жалобы, поданной польским оптовиком", — говорится в релизе по этому делу. Отмечается, что такое решение принято, поскольку ЕК "не соблюла процессуальные права" PGNiG.