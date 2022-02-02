https://ria.ru/20220202/peterburg-1770609991.html

После конфликта в отделе полиции в Петербурге проведут проверку

После конфликта в отделе полиции в Петербурге проведут проверку - РИА Новости, 02.02.2022

После конфликта в отделе полиции в Петербурге проведут проверку

Служебная проверка ведется после конфликта в отделе полиции в Петербурге между сотрудниками ГИБДД и оперативницей, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:05

2022-02-02T09:05

2022-02-02T11:05

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Служебная проверка ведется после конфликта в отделе полиции в Петербурге между сотрудниками ГИБДД и оперативницей, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, по данным СМИ, в результате происшествия девушка попала в больницу.Ранее в СМИ сообщили о конфликте во вторник вечером в отделе полиции Василеостровского района из-за того, что сотрудники ГИБДД выразили претензии к табельному оружию девушки-оперативника. Как следует из опубликованных в соцсетях видео, словесная перепалка переросла в стычку, женщину повалили на пол – она крикнула, что ей сейчас сломают руку, после чего раздался хруст. По данным СМИ, у пострадавшей сломана рука и порваны связки плеча."По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20200528/1572126669.html

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происшествия, санкт-петербург