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После конфликта в отделе полиции в Петербурге проведут проверку
После конфликта в отделе полиции в Петербурге проведут проверку - РИА Новости, 02.02.2022
После конфликта в отделе полиции в Петербурге проведут проверку
Служебная проверка ведется после конфликта в отделе полиции в Петербурге между сотрудниками ГИБДД и оперативницей, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:05
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происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Служебная проверка ведется после конфликта в отделе полиции в Петербурге между сотрудниками ГИБДД и оперативницей, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, по данным СМИ, в результате происшествия девушка попала в больницу.Ранее в СМИ сообщили о конфликте во вторник вечером в отделе полиции Василеостровского района из-за того, что сотрудники ГИБДД выразили претензии к табельному оружию девушки-оперативника. Как следует из опубликованных в соцсетях видео, словесная перепалка переросла в стычку, женщину повалили на пол – она крикнула, что ей сейчас сломают руку, после чего раздался хруст. По данным СМИ, у пострадавшей сломана рука и порваны связки плеча."По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, санкт-петербург
09:05 02.02.2022 (обновлено: 11:05 02.02.2022)
 
После конфликта в отделе полиции в Петербурге проведут проверку

После конфликта между сотрудниками ГИБДД и оперативницей в Петербурге проведут проверку

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Служебная проверка ведется после конфликта в отделе полиции в Петербурге между сотрудниками ГИБДД и оперативницей, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, по данным СМИ, в результате происшествия девушка попала в больницу.
Ранее в СМИ сообщили о конфликте во вторник вечером в отделе полиции Василеостровского района из-за того, что сотрудники ГИБДД выразили претензии к табельному оружию девушки-оперативника. Как следует из опубликованных в соцсетях видео, словесная перепалка переросла в стычку, женщину повалили на пол – она крикнула, что ей сейчас сломают руку, после чего раздался хруст. По данным СМИ, у пострадавшей сломана рука и порваны связки плеча.
"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента", - сообщили в ведомстве.
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