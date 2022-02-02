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В НАТО отказались комментировать публикацию в СМИ ответов альянса и США
В НАТО отказались комментировать публикацию в СМИ ответов альянса и США - РИА Новости, 02.02.2022
В НАТО отказались комментировать публикацию в СМИ ответов альянса и США
В НАТО отказались прокомментировать РИА Новости опубликованный ранее газетой Pais документ с ответом США и альянса на предложения России по безопасности. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:52
2022-02-02T15:52
россия
нато
сша
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В НАТО отказались прокомментировать РИА Новости опубликованный ранее газетой Pais документ с ответом США и альянса на предложения России по безопасности."Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки", - сообщили РИА Новости в альянсе.В НАТО также напомнили, что официальная позиция альянса в связи с предложениями России и ответом на них со стороны блока была озвучена генсеком организации на пресс-конференции после отправки в Москву письменных предложений.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20220202/otvety-1770688926.html
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россия, нато, сша, в мире, украина
15:52 02.02.2022
 
В НАТО отказались комментировать публикацию в СМИ ответов альянса и США

НАТО отказалось комментировать публикацию в El Pais ответов альянса и США по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В НАТО отказались прокомментировать РИА Новости опубликованный ранее газетой Pais документ с ответом США и альянса на предложения России по безопасности.
"Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки", - сообщили РИА Новости в альянсе.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
15:34
Автор статьи в Pais с ответами США и НАТО заявил, что находится на Украине
В НАТО также напомнили, что официальная позиция альянса в связи с предложениями России и ответом на них со стороны блока была озвучена генсеком организации на пресс-конференции после отправки в Москву письменных предложений.
В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
14:07
В Совфеде прокомментировали ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
 
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