https://ria.ru/20220202/otvet-1770691327.html

В НАТО отказались комментировать публикацию в СМИ ответов альянса и США

В НАТО отказались комментировать публикацию в СМИ ответов альянса и США - РИА Новости, 02.02.2022

В НАТО отказались комментировать публикацию в СМИ ответов альянса и США

В НАТО отказались прокомментировать РИА Новости опубликованный ранее газетой Pais документ с ответом США и альянса на предложения России по безопасности. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:52

2022-02-02T15:52

2022-02-02T15:52

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В НАТО отказались прокомментировать РИА Новости опубликованный ранее газетой Pais документ с ответом США и альянса на предложения России по безопасности."Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки", - сообщили РИА Новости в альянсе.В НАТО также напомнили, что официальная позиция альянса в связи с предложениями России и ответом на них со стороны блока была озвучена генсеком организации на пресс-конференции после отправки в Москву письменных предложений.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

https://ria.ru/20220202/otvety-1770688926.html

https://ria.ru/20220202/ssha-1770670588.html

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россия, нато, сша, в мире, украина