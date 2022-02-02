https://ria.ru/20220202/oskvernenie-1770628055.html

В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам

В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам - РИА Новости, 02.02.2022

В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам

Пресс-служба подмосковного главка МВД опровергла информацию об осквернении памятника советским солдатам в Старой Купавне - с монументом все в порядке. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:51

2022-02-02T10:51

2022-02-02T10:51

происшествия

московская область (подмосковье)

старая купавна

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба подмосковного главка МВД опровергла информацию об осквернении памятника советским солдатам в Старой Купавне - с монументом все в порядке.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что неизвестные вандалы осквернили памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в Старой Купавне, отбив советскому солдату голову."Эта информация не соответствует действительности", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Там добавили, что на место выезжали полицейские, с памятником все было в порядке.

https://ria.ru/20220110/soldat-1767246499.html

московская область (подмосковье)

старая купавна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), старая купавна, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945)