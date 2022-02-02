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В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам
В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам - РИА Новости, 02.02.2022
В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам
Пресс-служба подмосковного главка МВД опровергла информацию об осквернении памятника советским солдатам в Старой Купавне - с монументом все в порядке. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:51
2022-02-02T10:51
2022-02-02T10:51
происшествия
московская область (подмосковье)
старая купавна
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба подмосковного главка МВД опровергла информацию об осквернении памятника советским солдатам в Старой Купавне - с монументом все в порядке.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что неизвестные вандалы осквернили памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в Старой Купавне, отбив советскому солдату голову."Эта информация не соответствует действительности", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Там добавили, что на место выезжали полицейские, с памятником все было в порядке.
https://ria.ru/20220110/soldat-1767246499.html
московская область (подмосковье)
старая купавна
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происшествия, московская область (подмосковье), старая купавна, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945)
В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам
Полиция опровергла слухи об осквернении памятника советским воинам в Старой Купавне