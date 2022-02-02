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В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам
В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам - РИА Новости, 02.02.2022
В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам
Пресс-служба подмосковного главка МВД опровергла информацию об осквернении памятника советским солдатам в Старой Купавне - с монументом все в порядке. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:51
2022-02-02T10:51
происшествия
московская область (подмосковье)
старая купавна
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба подмосковного главка МВД опровергла информацию об осквернении памятника советским солдатам в Старой Купавне - с монументом все в порядке.Ранее в ряде СМИ появилась информация, что неизвестные вандалы осквернили памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в Старой Купавне, отбив советскому солдату голову."Эта информация не соответствует действительности", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Там добавили, что на место выезжали полицейские, с памятником все было в порядке.
https://ria.ru/20220110/soldat-1767246499.html
московская область (подмосковье)
старая купавна
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происшествия, московская область (подмосковье), старая купавна, министерство внутренних дел рф (мвд россии), великая отечественная война (1941-1945)
10:51 02.02.2022
 
В Подмосковье опровергли слухи об осквернении памятника советским воинам

Полиция опровергла слухи об осквернении памятника советским воинам в Старой Купавне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба подмосковного главка МВД опровергла информацию об осквернении памятника советским солдатам в Старой Купавне - с монументом все в порядке.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что неизвестные вандалы осквернили памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны в Старой Купавне, отбив советскому солдату голову.
"Эта информация не соответствует действительности", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Там добавили, что на место выезжали полицейские, с памятником все было в порядке.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 22:46
На Кубани возбудили дело против солдата, давшего пощечину памятнику
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Старая КупавнаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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