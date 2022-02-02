https://ria.ru/20220202/obvineniya-1770600928.html

Антонов ответил на заявление Псаки о "захвате" Россией других стран

Антонов ответил на заявление Псаки о "захвате" Россией других стран - РИА Новости, 02.02.2022

Антонов ответил на заявление Псаки о "захвате" Россией других стран

Обвинения в использовании "химического оружия" и "многочисленных захватах" других государств, выдвигаемые в адрес России, не имеют под собой оснований, так... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T06:56

2022-02-02T06:56

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Обвинения в использовании "химического оружия" и "многочисленных захватах" других государств, выдвигаемые в адрес России, не имеют под собой оснований, так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал соответствующее утверждение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Дипломат назвал заявление Псаки "в корне лживым, направленным на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества".Не имеют под собой оснований и обвинения в адрес России в "захвате" других стран, подчеркнул Антонов. Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе. В частности, 24 января стало известно о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, а также возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220202/voyna-1770594921.html

https://ria.ru/20220201/osuzhdenie-1770587445.html

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