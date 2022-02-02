https://ria.ru/20220202/norvegiya-1770625093.html

Норвегия снова смягчила правила въезда для туристов

Норвегия снова смягчила правила въезда для туристов - РИА Новости, 02.02.2022

Норвегия снова смягчила правила въезда для туристов

Правительство Норвегии приняло решение с 1 февраля отменить большинство ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:28

2022-02-02T11:28

2022-02-02T11:28

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МУРМАНСК, 2 фев — РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение с 1 февраля отменить большинство ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Йонас Гар Стёре, в частности, иностранным путешественникам, независимо от их прививочного статуса, не нужно делать тесты по прибытии. Таким образом, пишет АТОР, для въезда в страну туристов, в том числе и из России, помимо основных документов, достаточно справки с отрицательным результатом ПЦР или теста на антиген и регистрации на сайте reg.entrynorway.no перед вылетом.Норвежцам больше не придется ограничивать число гостей в доме. В кинотеатрах, театрах отменяются требования соцдистанции — все места в зале могут быть использованы. В ресторанах и кафе снова можно будет продавать спиртные напитки."Учитывая все, что мы сегодня знаем, правильно отменить большинство мер инфекционного контроля, но за некоторыми исключениями", — сказал Йонас Гар Стёре во время пресс-конференции, которую транслировала телекомпания NRK.Правительство намерено снять последние ограничения к 17 февраля. При необходимости муниципалитеты могут сами рассмотреть вопрос о введении сдерживающих мер.

https://ria.ru/20220126/norvegiya-1769557060.html

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