https://ria.ru/20220202/nato-1770684547.html

Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО

Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО - РИА Новости, 02.02.2022

Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО

Представитель НАТО о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:12

2022-02-02T15:12

2022-02-02T16:11

в мире

россия

южная осетия

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770320118_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_4d9965fe484ae14bb10699bfdde60c0d.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель НАТО о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки", - приводит слова должностного лица агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html

россия

южная осетия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, южная осетия, сша, нато