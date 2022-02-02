https://ria.ru/20220202/nato-1770684547.html
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО
Представитель НАТО о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:12
2022-02-02T15:12
2022-02-02T16:11
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель НАТО о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки", - приводит слова должностного лица агентство Франс Пресс.
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15:12 02.02.2022 (обновлено: 16:11 02.02.2022)
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО и США