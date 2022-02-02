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Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО
Представитель НАТО о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:12
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в мире
россия
южная осетия
сша
нато
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель НАТО о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки", - приводит слова должностного лица агентство Франс Пресс.
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в мире, россия, южная осетия, сша, нато
15:12 02.02.2022 (обновлено: 16:11 02.02.2022)
 
Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО

Представитель НАТО не прокомментировал публикации в газете Pais ответа НАТО и США

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО во время митинга на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Представитель НАТО о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.
В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности, отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
"Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки", - приводит слова должностного лица агентство Франс Пресс.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:17
Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО
 
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