https://ria.ru/20220202/moskva-1770608815.html
В Москве рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
В Москве рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей - РИА Новости, 02.02.2022
В Москве рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
Около 150 километров водопроводных и канализационных сетей реконструируют в столице в 2022 году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:53
2022-02-02T08:53
2022-02-02T08:53
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 150 километров водопроводных и канализационных сетей реконструируют в столице в 2022 году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В прошлом году проведена реконструкция 85 километров водопроводных и канализационных сетей, в планах на этот год - 150 километров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. С 2011 года в столице реконструировали почти 1200 километров водопроводных и более 540 километров канализационных сетей."В городе ежегодно идет обновление и снижение износа всех сетей на 2,4%. На сегодняшний день столичная инженерная инфраструктура имеет высокий запас надежности, о чем свидетельствует многолетнее отсутствие на сетях инцидентов, приводящих к длительному отключению потребителей", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных методов. Например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально-направленного бурения."Применение современных технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов", - заключил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20220131/gazoprovod-1770256182.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
В Москве рассказали о реконструкции водопроводных и канализационных сетей
В Москве в 2022 году реконструируют 150 километров водопроводных и канализационных сетей
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Около 150 километров водопроводных и канализационных сетей реконструируют в столице в 2022 году, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В городе ведется масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность и надежность эксплуатации сетей. В прошлом году проведена реконструкция 85 километров водопроводных и канализационных сетей, в планах на этот год - 150 километров", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что Москва
- лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. С 2011 года в столице реконструировали почти 1200 километров водопроводных и более 540 километров канализационных сетей.
"В городе ежегодно идет обновление и снижение износа всех сетей на 2,4%. На сегодняшний день столичная инженерная инфраструктура имеет высокий запас надежности, о чем свидетельствует многолетнее отсутствие на сетях инцидентов, приводящих к длительному отключению потребителей", - рассказал Бирюков
.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем более 90% выполняются с использованием бестраншейных методов. Например, проводится протяжка нового трубопровода в существующей трубе, при восстановлении применяются полимерные рукава, используется метод горизонтально-направленного бурения.
"Применение современных технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов", - заключил Бирюков.